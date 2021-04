Así defendió Benito Castro al hijo de Aida Pierce por disfrazarse de anciano para recibir vacuna

Para Benito Castro las acciones del hijo de su colega fueron criticadas erróneamente (Foto: Isaac Esquivel / Cuartoscuro)

Este 28 de abril el comediante Benito Castro afirmó para Sale el Sol que las acciones de los jóvenes de 31 y 25 años han sido criticadas de manera errónea, pues considera que no perjudicaron a nadie. Los hombres se hicieron pasar por ancianos y lograron inmunizarse contra COVID-19 durante la jornada de vacunación para personas de más de 60 años.

“Son solo travesuras de chamacos ¿Por qué la hacen tanto de jamón?”, expresó el también actor dentro del matutino transmitido en Imagen Televisión. Y es que uno de los involucrados es Rubén Morales Zerecero, hijo de la actriz Aida Pierce, quien compartió espacio con Benito Castro en La Carabina de Ambrosio.

El actor de 74 años también utilizó la expresión “It’s not a big deal” (No es la gran cosa) para demostrar que considera una exageración a la atención mediática del caso “es una travesura con consecuencias, cualquiera la hace y comete un exceso en su vida, no mató a nadie, no violó a nadie, hizo una travesura, pues se le hizo fácil hacerlo”, dijo para el programa de revista.

Uno de los detenidos durante la vacunación de adultos mayores es hijo de la actriz Aida Pierce (Foto: SSC/Cuartoscuro)

Para hacerse pasar por ancianos, los hombres de 31 y 25 años se pintaron el cabello y cejas color plata simulando canas, se colocaron caretas y utilizaron documentación de otras personas; sin embargo, al escucharlos hablar, una Servidora de la Nación se dio cuenta que en realidad se trataba de jóvenes, pues sus voces no coincidían con la de un adulto mayor de 60 años.

El pasado 7 de abril durante la habitual conferencia de prensa capitalina, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum dio a conocer que los usurpadores ya están detenidos con prisión justificada, por falsificación de identidad.

Rubén Morales Zerecero es un jugador profesional del videojuego FIFA y fue conocido por ser uno de los primeros profesionales del juego de EA Sports, incluso representó a México en la FIFA Interactive World Cup 2009.

Enrique Guzmán se pronunció sobre las acusaciones de abuso sexual infantil en "Hoy"

Aunque Benito Castro expresó que no deseaba profundizar sobre el tema en el que está envuelto Enrique Guzmán, explicó brevemente que no cree en la veracidad de las acusaciones emitidas por Frida Sofía, quien afirmó haber sido abusada en la infancia y señaló al intérprete de Tu cabeza en mi hombro como el supuesto responsable.

“Respeto profundamente cualquier cosa que le haya sucedido y no estoy de acuerdo, no creo que sea verdad eso, es todo (...) lo dejo en paz con su gente querida que ahí tiene bastante para reconfortarse”, expresó cuando fue cuestionado por su opinión respecto al caso.

Este actor aclaró el pasado 23 de abril que no está interesado en participar de cualquier forma en la bioserie que estaría preparando Mario Bezares y Paola Durante, quienes enfrentaron un proceso legal tras la muerte del conductor.

Paco Stanley y Benito Castro habrían sido cercanos (Foto: Cuartoscuro)

A 21 años del asesinato del comediante Paco Stanley, el presentador Mario Bezares y la modelo Paola Durante, a quienes se les acusó de ser los autores intelectuales del crimen que terminó con la vida de “Pacorro”, anunciaron que se habían asociado para lanzar una bioserie y relatar su versión de lo que ocurrió en la vida de los tres para haber terminado su relación de esa lamentable forma.

Siendo el presentador Benito Castro uno de los personajes más importantes de la vida de Stanley, se le preguntó si ha sido invitado a ser parte del proyecto de Bezares y Durante, a lo que contestó molesto “ya que vayan a hacer negocio con la más vieja de su casa. Yo no voy a andar balconeando mis intimidades una vez más. Ya en el momento de la crisis de todo este asunto, hablé y hablé de más”.

