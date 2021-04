“Estamos muy apenados”: Aída Pierce habló de la detención de su hijo, uno de los jóvenes que se “disfrazaron” de ancianos para vacunarse contra COVID-19

Aida Pierce confirmó la detención de su hijo. La actriz admitió la responsabilidad Rubén Zerecero y prometió que pronto darán una explicación sobre qué lo motivo a cometer el delito (Video: Aída Pierce)

Tras darse a conocer la identidad de uno de los dos jóvenes que fueron aprehendidos tras acceder a la vacunación contra el COVID-19 en la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México el pasado 27 de marzo caracterizados como ancianos, la información comenzó a circular.

Y es que uno de los implicados en el caso, donde un par de hombres de 35 y 31 años “se disfrazaron” de adultos mayores para poder acceder a la primera dosis de inoculación, logrando su objetivo, resultó ser el hijo de una famosa.

Se trata de Rubén Morales Zerecero, quien acudió al centro de vacunación de su compañero, y quien no pudo mantenerse mucho tiempo en el anonimato debido al carácter público de su persona.

Y es que el joven de 31 años es una figura del entretenimiento y el mundo de los videojuegos, pues desde niño ha participado en telenovelas como Gotita de amor y Alegrijes y rebujos, entre otros proyectos como obras de teatro y comerciales.

Fue el pasado 27 de marzo cuando se cometió la suplantación de identidades (Foto: SSC/Cuartoscuro)

El hijo de la actriz de comedia Aida Pierce ha participado en los últimos años también en algunos episodios de los programas unitarios de Televisa La rosa de Guadalupe y Como dice el dicho, pero un rubro diferente es lo que le ha dado la fama: el del mundo gamer, donde ha destacado en finales internacionales del juego de futbol FIFA.

Ante la revelación de la identidad del implicado, quien se encuentra detenido y en espera de su resolución legal, Aida Pierce dio de baja sus cuentas de las redes sociales Instagram y Twitter, en un intento por no ser asediada por los medos de comunicación.

Ante el silencio de unas horas de la comediante famosa por sus participaciones en proyectos como Humor es…los comediantes, Se equivocó la cigüeña y Salón de belleza, la oficina de prensa de la famosa envió un comunicado a los medios para hablar de la situación que involucra a su hijo en el delito de la suplantación de identidad, toda vez que el joven acudió al centro de vacunación ostentando las identificaciones de su abuelo.

Ambos implicados están vinculados al mundo de los videojuegos y los torneos internacionales de FIFA (Foto: SSC)

“Queridos amigos de la prensa, queridos amigos actores, queridos amigos de los medios, soy Aida Pierce, su servidora, y quiero corroborar la noticia que ha estado saliendo, sí, mi hijo ha sido detenido, no puedo dar más explicación por instrucción del abogado”, expresó la veterana actriz cómica.

La histrionisa que actuó también en La carabina de Ambrosio y Mujer…casos de la vida real, advirtió que por el momento no va a estar disponible para emitir declaraciones, puesto que por recomendaciones de su defensa legal, deberá guardar discreción respecto al caso que conmocionó a los habitantes de la Ciudad de México.

“Les agradezco su apoyo, les agradezco su interés, estoy muy confiada del proceso legal, estamos muy apenados por lo que pasó y no puedo decir más. Agradezco todo le apoyo y el cariño, pero ahorita no podré contestar teléfono, no podré contestar mensajes, por instrucción del abogado y porque yo misma desconozco con punto y señal cómo poderles explicar”, prosiguió la actriz de 64 años.

La famosa actriz aseguró que su defensa legal no le permitió detallar la situación (Foto: Instagram @mexicanmakeupartist)

Pierce también se mostró confiada en que pronto dará lugar una resolución favorable para su hijo, de quien dijo pronto se dará a conocer a la opinión pública una explicación respecto a lo que ocurrió en una de las jornadas de vacunación para los adultos mayores y cuáles habrían sido los motivos que orillaron a un par de jóvenes vinculados con el mundo internacional de loa videojuegos para tratar de acceder a un medicamento, aun con el riesgo de ser descubiertos.

“En la esperanza de que todo este proceso tenga lugar, mi hijo y yo brindaremos la explicación debida, muchísimas gracias. Es una situación penosa, es una situación difícil, pero Diosito nos va a ayudar, muchas gracias y buenas noches”, finalizó la actriz.

