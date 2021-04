El drama en la dinastía Pinal sigue: Frida Sofía habló de los “toqueteos” en televisión de Enrique Guzmán a Verónica Castro y la reacción de Alejandra

Foto: Instagram @laguzmanmx @ifridag

En el marco de las acusaciones por abuso sexual infantil hechas en contra de su abuelo, Frida Sofía reaccionó a un video en el que su madre, Alejandra Guzmán, y la conductora de televisión Verónica Castro se expresaron con presunta ligereza de los “toqueteos” que el cantante perpetró a Castro en televisión.

Desde su cuenta oficial de Instagram, Frida retomó el clip y expresó su disgusto por la actitud que su madre ha tomado ante las acusaciones de abuso sexual infantil y recordó que en aquel episodio, Alejandra únicamente atinó en reírse del comportamiento inadecuado de su padre con la conductora.

“Creo que lo más perturbador y asqueroso son las risas y la normalización de esta asquerosidad y falta de respeto”, expresó Frida, “hmm.. qué raro”, cerró con un tono sarcástico desde la plataforma digital.

El video data de una ocasión en la cual Verónica Castro recibió a Alejandra a un set de televisión y, al recibirla, le relata que tuvo la oportunidad de entrevistar a su padre en una ocasión anterior y, aunque intentó prevenirlo, recibió una “tocada” por su parte.

“También estuvimos con tu padre la semana pasada”, expresa la conductora, “tremendo”, señala Alejandra. “Sí, fue un programazo”, argumentó Verónica. Sin embargo, a la postre, Verónica narró que al recibir a Guzmán en el foro, tuvo que protegerse de su “mano larga”.

“¿Ya no te tocó nada?”, le preguntó Alejandra a Castro, entre risas. “Sí, sí me tocó. Vengo con una armadura, toda para acá adelante y le digo: ‘A ver si ahora no me va a tocar tocada’, y cuando me abraza me agarra por detrás”, relató la conductora.

Ante la historia, Alejandra reacciona con risas y, la misma Verónica concluyó “¡Ay, tu padre!”.

Recientemente, Frida Sofía también se ha sincerado sobre momentos muy duros en su vida. Especialmente sobre el embarazo que decidió interrumpir cuando era pareja de Christian Estrada, a quien calificó de “vividor” a través de sus redes sociales.

De acuerdo con la influencer, decidió no tener al bebé cuando se enteró de que su exnovio mantuvo una relación con su madre, Alejandra Guzmán: “No soy asesina, soy consciente. Me tomé la pastilla a las 6 semanas cuando vi que el hombre que me embarazó se quedaba en hoteles con mi propia madre”.

Frida Sofía agregó que, de haber tomado otra decisión, Christian Estrada hubiera intentado “quitarle” la custodia de su hijo: “Ese maldito vividor sólo hubiera tratado de quitarme a mi bebé hablando mamad** de que estoy loca y mentiras de lo asqueroso que es por meterse con la madre de la mujer que embarazaste y abandonaste”, dijo la influencer en la red social.

El mensaje de Frida Sofía estuvo acompañado de una imagen que busca concientizar acerca del aborto legal, en la cual se puede leer: “Escucha niña, es mejor no ser mamá... Antes que ser una mala madre”.

Fue en agosto de 2019 cuando la influencer habló por primera vez sobre el aborto que tuvo: “Sí, tuve un aborto. Es lo que más me ha dolido en toda mi vida. Porque yo siempre he querido una familia, y me emocioné mucho”, aseguró en entrevista con Pati Chapoy para el programa Ventaneando. Frida agregó que fue en año nuevo de 2018 cuando se hizo la prueba de embarazo y esta salió positiva.

“Sabía que él me embarazó para estar (con dinero) para siempre. Yo le dije en Año Nuevo, me dijo que tomaría un avión, él estaba en Los Cabos. Pero pasaron las horas y veo en el Instagram que estaba de fiesta. Y yo en mi cama, hecha mi*rda, sola, es lo más feo, de verdad. Lo más feo que me ha pasado en mi vida”, confesó durante la emisión de TV Azteca.

