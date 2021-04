Después de casi dos meses y los rumores de Ingrid Coronado: Luz María Zetina regresó a “Sale el Sol”

FOTO: Instagram/@luzmazetina

Después de casi dos meses de ausencia, la actriz mexicana Luz María Zetina regresó esta mañana a la conducción del programa matutino Sale el Sol. Ello después de que se ausentara de la revista debido a su participación en la nueva cinta del cineasta mexicano Alejandro González Iñarritu.

En la transmisión de este lunes del programa de Grupo Imagen, la actriz apareció sumamente sonriente en compañía de Talina Fernández, quien también forma parte de la plantilla de conductores del matutino.

“¡Muy buenos días, familia, con esta música, con este ritmo!”, saludó Luz María a los televidentes. “Vengo con este corazón a todo lo que da, les digo: ‘Bienvenidos a Sale el Sol. A esta casa que es tu casa’. Siempre en familia”.

A la postre, la apodada “Dama del Buen Decir”, dio la bienvenida a la actriz: “Ya está Luz María con nosotros, es un placer”.

“Es un placer estar aquí, pisando este foro, esta casa hermosa. Imagen, gracias por darme la bienvenida. Por haberme dejado tener este espacio tan importante a nivel personal y a nivel profesional y sentirme apoyada, de verdad es invaluable, por sentirme amada”, concluyó antes de dar paso a las secciones habituales del programa.

Video: ImagenTV

Fue el pasado 2 de marzo cuando la también actriz dejó la conducción de la revista matutina para concentrarse en un importante proyecto cinematográfico.

En ese entonces, su salida fue respaldada por el productor de la revista, Andrés Tovar, quien habló de renovar la imagen del programa y de añadir algunos elementos para refrescar el matutino de Grupo Imagen.

Incluso, en aquel tiempo, sonó el nombre de Ingrid Coronado para sustituir a la actriz en la conducción. Aunque aquello no se concretó durante la ausencia de Zetina, lo cierto es que el productor de Imagen contó que se había reunido con la exconductora de Venga la Alegría y aseguró que “hay ganas de hacer cosas juntos”.

“No he hablado con Ingrid últimamente; hace como ocho meses fui a comer con ella y hay ganas de hacer cosas juntos, estamos viendo un formato con ella y ojalá se den los tiempos; para Sale el sol no estamos pensando en ella, tiene en la mente un formato que me encanta y que tiene que ver con conciencia y bienestar”, reveló en una entrevista con la revista TvyNovelas hace unas semanas.

(Foto: Instagram @ingridcoronadomx)

Sin embargo, durante aquella entrevista, el productor habló de unos cambios que tendrán lugar pronto en la revista:

“El programa va a tener una evolución y migración de conductores constante, son ciclos que empiezan y que terminan; en estos años hemos tenido esos cambios, y Luz María va a continuar en Imagen Televisión, pero ella tiene ahora una oportunidad para actuar en una película muy importante. A nivel personal y profesional tiene todo mi agradecimiento, creo que hemos hecho una mancuerna muy divertida y brillante” .

Al cuestionarle sobre las nuevas conductoras, el realizador destacó que muchas personalidades se han interesado en formar parte del equipo que conduce la emisión:

“Sí, tenemos ya nombres importantes con quienes hemos platicado, y nos ha sorprendido la respuesta de los conductores y los comunicadores cuando les hemos hablado, o quienes han levantado la mano para venir al programa; todas las personas nos han dicho que sí, que encantadas de la vida vienen. Hay nombres de tres o cuatro personas con las que yo he platicado, pero no los puedo decir ahora.”, concluyó.

