“Están manipulados”: Giordana Guzmán aseguró que malinterpretaron su reacción al conflicto entre Frida Sofía y Enrique Guzmán

Las nietas que comparten Silvia Pinal y Enrique Guzmán tenían una buena relación. (Foto: @giordanaguzman, @ifridag/Instagram )

Giordana Guzmán, nieta de Silvia Pinal y Enrique Guzmán, asegura que los mensajes que se leyeron en el programa Sale el Sol fueron mal interpretados, pues su verdadera intención es mantenerse al marguen sobre el problema en el que actualmente está involucrada su familia.

La hija de Luis Enrique Guzmán declaró en Instagram que la información que compartió el día de ayer el periodista de espectáculos Álex Kaffie está fuera de contexto, pues sólo se leyó parte de una conversación en donde la posicionan en contra de su prima Frida Sofía.

Después de que terminara la emisión del mañanero, la empresaria subió en sus historias de Instagram un pequeño texto en donde explica que no quería involucrarse en el tema, por lo que no ha querido dar declaraciones a ningún medio sobre las acusaciones que hizo la hija de Alejandra Guzmán en contra de su abuelo.

“Sacaron de contexto la conversación que tuve con alguien en quien confiaba. No he querido dar ninguna entrevista para que no se malinterprete mi posición y claramente los mensajes de Sale el Sol están manipulados para hacerme ver como alguien que no soy”, escribió.

Giordana Guzmán aclara su posición ante el problema familiar que atraviesa la dinastía Pinal-Guzmán. (Foto: @giordanaguzman/Instagram)

Esto se desató porque durante la emisión de su matutino, Álex Kaffie contó que le habían llegado unas capturas de pantalla de una plática que tuvo Giordana con otras tres personas, en donde habló sobre la forma en que ve a la hija de la “Reina de Corazones”.

“Pero eso es mentira. Claro, nunca me va a constar ni a nadie pero como la veo, lo que dice, sólo quiere chingarnos a todos. No le importa qué ni cómo, sólo quiere joder porque ella cree que si todos nos morimos se va a sentir feliz”, leyó el periodista.

En el programa también comentaron sobre que supuestamente Giordana dijo que Frida tiene algún tipo de problema porque cuando intentó platicar con ella la trató muy mal y eso hizo que creciera el distanciamiento entre ambas.

“Está mal, está enferma y con todo mi amor ya no tiene mi apoyo porque no le importa a quien se lleva entre las patas con tal de que odien a mi familia”, retomó Álex Kaffie.

Video: Twitter @saleelsoltv

Con el fin de terminar con los dimes y diretes, Giordana Guzmán pidió que ya no se considere ni se pida su opinión sobre la denuncia pública que hizo su prima hace algunos días, pues prefiere que ese asunto lo arreglen los involucrados, en este caso, el interprete de Tu cabeza en mi hombro y la modelo.

“No quiero hacer más revuelto ya, mi opinión no debería importar y estoy cansada de que me metan en asuntos que no son míos, aunque sean de mi familia, prefiero mantenerme al marguen”, dijo.

Días antes, su papá declaró para Venga la Alegría que su hija mantenía una relación muy buena con su prima, motivo por el cual intentó acercarse a Frida Sofía. Sin embargo, no logró platicar con ella sobre lo que está pasando.

“Giordana ha tratado de hablar con Frida y de pedirle que no haga pública esta situación, que deberíamos resolver todo esto en privado pero ella no hace mucho caso”, comentó.

La hija de Luis Enrique Guzmán tiene diseños en joyería. (Foto: @giordanaguzman/Instagram)

Hasta el momento se sabía que la relación entre ambas había sido muy buena, en comparación a la que sostiene Frida Sofía con su sobrina Michelle Salas, hija que procrearon el cantante Luis Miguel y Stephanie Salas.

Hace tan sólo cuatro años, la joven empresaria mexicana decidió aparecer en las redes sociales como una figura pública. Actualmente tiene más de 10 mil seguidores en su perfil de Instagram, en donde se encuentra promocionando su línea de joyería.

