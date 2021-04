“Si tienes algo que decirme, dímelo de frente”: el duro reclamo del supuesto novio de “Chiquis” Rivera a Lorenzo Méndez

Foto: Chiquis/ IG - Lorenzo Mendez / Tw.

“Chiquis” Rivera y Lorenzo Méndez se sigue enfrentado a las polémicas que dejó no sólo su divorcio, que aún se encuentra en proceso, sino también al escándalo de un posible triángulo amoroso.

Pues ya van varias ocasiones en las que la hija de Jenni Rivera es vista con el fotógrafo Emilio Sánchez, quien fuera un gran amigo del cantante de regional mexicano.

Y ahora, una reciente publicación de Sánchez confirmaría su relación con la hija de Jenni Rivera, además de desatar un conflicto con el ex vocalista de La Original Banda el Limón.

Sin embargo, lo que más llamó la atención y preocupó a los fans del cantante es el fuerte mensaje que compartió la nueva pareja de Janney Marín, mejor conocida como “Chiquis”.

Ya que por medio de una instastorie el fotógrafo compartió una publicación cuya traducción es: “Como hombre tus sentimientos no importan, supéralo”.

Claro que eso no fue todo, pues también arremetió en contra de quien fue su amigo al etiquetarlo: “Supéralo @lorenzomendez7, si tienes algo que decirme, dímelo en la cara”.

Sin embargo, el mensaje no duró mucho tiempo publicado, pues al poco tiempo borró la historia de su perfil.

A pesar de ello, en las siguientes historias se ve al fotógrafo celebrando y pasando un rato con un grupo de amigos, entre ellos se encuentra la “Chiquis” Rivera.

Y además del fuerte mensaje de Sánchez a Lorenzo, en otra historia se ve al fotógrafo con la hija de Jenni Rivera.

La nueva pareja de la Chiquis arremetió en contra de Lorenzo Méndez. Captura de pantalla @emiliosanchez / Instagram

Lorenzo Méndez no se quedó callado ante la polémica y le deseó lo mejor a la empresaria y a su nueva pareja.

En entrevista para el programa El Gordo y la Flaca, el cantante dijo “le deseo lo mejor, les deseo que sean felices”, pues recordó que su principal prioridad por el momento es su carrera musical.

Claro que en un momento tan polémico como al que se enfrenta con su exesposa, la pregunta de cuál será el futuro amoroso de Lorenzo era obligatoria.

Al responder sobre una nueva oportunidad en el amor, Lorenzo negó la posibilidad: “Yo estoy contento ahorita enfocándome en lo mío”.

Esta no es la primera vez que el cantante habla públicamente sobre su ruptura con la “Chiquis” Rivera, pues durante una entrevista con Suelta la Sopa, Lorenzo aseguró haber pasado página.

“De Chiquis no quiero nada. Yo creo que es un capítulo ya cerradísimo y no quiero basar mi carrera bajo de esto. Eso pasó, con todo respeto a mi relación. Eso ya fue, pasó. Se vivieron cosas muy hermosas, cosas malas que ya no quiero que cada entrevista me pregunten por eso”, dijo.

Sin embargo, en una ocasión el intérprete de Imperfectamente perfecta dio indicios de la relación de la Chiquis con Emilio Sánchez: “Con este van 3 ‘compas’ que se meten con mis exes. Moraleja de la historia...”.

Incluso la familia del cantante también ha mostrado su descontento y aparente desagrado por la ex de Lorenzo.

Chiquis comentó que no todo el tiempo trae puesto su anillo de bodas (IG chiquis)

Pues Johnny, hermano del cantante, escribió en Twitter: “Me acabo de enterar ayer que la que jura que canta, que es de Los Ángeles, se va a presentar en El Paso. Es la única descripción que daré. El que entendió, entendió. ¿Quién va a ir? Voy a empezar a bloquear gente”.

Como respuesta, la intérprete de Vas a volver dijo a Chisme en vivo que todo esto le causa tristeza y decepción, pues quiere mucho al hermano de su ex pareja.

Finalmente, dijo “no me puedo hacer mensa” sobre el claro mensaje que está dirigido a ella, aunque aseguró “gracias a Dios hay mucha gente que sí sabe que sé cantar”.

Por su parte, Janney Marín ha expresado su molestia por el gran interés en su vida privada y tras ser vista con el fotógrafo de Becky G escribió en Twitter: “¿¿¿¡¡¡Al fin y al cabo, qué les importa!!!??? ¿¿¿Con (quién) ando, 10 o ninguno??? ¿¿¿A ti cómo te afecta??? ¿¿¿A ti qué??? O sea...”

