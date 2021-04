“No me puedo hacer mensa”: “Chiquis” Rivera reaccionó a la nueva afrenta de la familia de Lorenzo Méndez

La cantante se sintió decepcionada por los comentarios de Johnny Méndez (Foto: EFE/ Chiquis Rivera)

El hermano de Lorenzo Méndez arremetió en contra de “Chiquis” Rivera, en esta ocasión, con indirectas a través de Twitter.

En este nuevo enfrentamiento, Johnny Méndez compartió un fuerte mensaje que pone en duda el talento de su ex cuñada.

“Me acabo de enterar ayer que la que jura que canta, que es de Los Ángeles, se va a presentar en El Paso. Es la única descripción que daré. El que entendió, entendió. ¿Quién va a ir? Voy a empezar a bloquear gente”, escribió.

Ante estas fuertes palabras, la “Chiquis” respondió en Chisme en vivo las indirectas del hermano de su ex pareja, incluso contó la tristeza que esta situación le causa.

Según contó, se siente decepcionada, pues a Johnny lo quiere mucho; incluso mostró extrañeza ante la nueva postura del hermano de Lorenzo.

Agregó: “Se me hace muy raro la verdad, que se exprese de esa manera, quiero pensar que no es hacia mi persona, pero también no me puedo hacer mensa”, dijo sobre la indirecta.

Pues el próximo 28 de mayo la Chiquis regresará a dar conciertos en El Paso, Texas; evento que no deja lugar a dudas que el mensaje del hermano del ex vocalista de La Banda Original el Limón es para ella.

Y a pesar de las críticas y conflictos que se han desarrollado entre la familia de Lorenzo y la hija de Jenni Rivera, ésta mostró que no tiene ningún rencor.

Tal y cual como dijo en la entrevista: “Yo le deseo a él lo mejor, a toda la familia y pues nada... sí me da tristeza y me da agüite, pero son cosas de la vida y ni modo”.

Claro que también defendió su carrera como cantante, pues de acuerdo con el tuit de Johnny, La Chiquis presuntamente no canta bien.

Por lo que se defendió ante las acusaciones de su ex cuñado “cada quien tiene su opinión y gracias a Dios hay mucha gente que sí sabe que sé cantar y que ha ido a mis conciertos”, señaló.

El conflicto que ha llevado a la expareja a robarse los titulares no terminó aquí, aunque la Chiquis confesó ya haber hablado con una de las involucradas.

Sobre ello agregó: “Ya hablé un poquito con una de las hermanas y ella me aclaró muchísimas cosas, pero estoy trabajando ahorita, así que no he podido ver el teléfono”.

Y dejando de lado a la familia, La Chiquis reveló cuáles son algunos de sus planes a futuro tras su ruptura con Lorenzo.

Al responder si planea convertirse en madre pronto, dijo que no descarta la idea: “Me quiero esperar un ratito, sí me encantaría. A veces veo fotos de niños o niñas y la verdad sí se me antoja, pero me voy a esperar un ratito a ver qué pasa”.

Por su parte, recientemente Lorenzo explicó al programa Hoy que “No todo el mundo es ‘Chiquis’, yo tengo mi carrera, siempre he tenido mi carrera desde niño y me tengo que acercar a Los Ángeles porque es el centro del entretenimiento y donde tengo que estar”.

Y a pesar de los conflictos que se han desarrollado tras su divorcio con la Chiquis recordó que siempre la va a amar.

“Amor hay, siempre va a haber amor, bueno de parte mía siempre habrá amor. No es un divorcio feo que estemos peleando cosas ni nada, simple y sencillamente por el amor que nos tenemos es la ruta que nos llevó la vida y no pasa nada”, concluyó.

Los problemas entre la hija de Jenni Rivera y el cantante comenzaron luego de que decidieron ponerle fin a su matrimonio.

