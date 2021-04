“Es un capítulo cerradísimo”: Lorenzo Méndez quiere olvidar a “Chiquis” Rivera y a su nuevo amor

Lorenzo Méndez y "Chiquis" Rivera están en pleno trámite de divorcio (IG: lorenzomendez7)

El cantante de banda, Lorenzo Méndez, ya no quiere que se le relacione con su ex pareja “Chiquis” Rivera, pues se está enfocando en su carrera musical.

El ex integrante de La Original Banda el Limón respondió a los cuestionamientos sobre la empresaria de 35 años, quien recientemente fue captada con el fotógrafo Emilio Sánchez, lo que desató una serie de especulaciones acerca de un nuevo romance.

Cabe mencionar que los cantantes que se casaron en el año 2019, todavía no hacen público el papel que avala su divorcio, por lo que sus fans tienen la esperanza de que la pareja retome su relación. Sin embargo, es el mismo Lorenzo quien asegura que el breve matrimonio que tuvo con Chiquis Rivera ya es un capítulo cerrado de su vida. Así lo dejó saber en una entrevista que dio para el programa Suelta la Sopa tras una presentación en California, Estados Unidos.

La pareja se casó en el 2019

“De Chiquis no quiero nada. Yo creo que es un capítulo ya cerradísimo y no quiero basar mi carrera bajo de esto. Eso pasó, con todo respeto a mi relación. Eso ya fue, pasó. Se vivieron cosas muy hermosas, cosas malas que ya no quiero que cada entrevista me pregunten por eso”, declaró el músico.

Con ello, Lorenzo Méndez pretende que los medios de comunicación ya no le pregunten por su aún esposa, porque quiere seguir con su vida y dejar ese tema de lado. Explicó que es importante para él concluir con este episodio de su vida porque su hoy en día su interés se centra en la producción de sus canciones.

“Estamos siguiendo mi carrera, estamos grabando un disco. Gracias a la gente que nos apoyó y a la que no, que la gente los sigua bendiciendo”, dijo.

Al final de la entrevista, dijo que se detuvo a hablar con el periodista del programa de Telemundo porque sabe que es su trabajo y remató confirmando que eliminó a muchos de los familiares de la cantante y comparó el término de su matrimonio con la experiencia que vivió cuando decidió salir de la agrupación mexicana.

“Se les quiere, saben que se les quiere y tenemos esa amistad pero es lo saludable, cerrar capítulos en la vida igual como cuando dejé La Original banda el Limón, ahora estoy solo. Hay cosas que se cierran, capítulos que se cierran y páginas”, comentó el interprete.

Lorenzo Méndez busca dejar atrás su relación con Chiquis Rivera (IG: lorenzomendez7)

El cantante de Sal de mi vida, espera que inicie una mejor etapa de su vida llena de cosas positivas: “Creo que lo mejor está por venir. Yo estoy viviendo un momento muy bonito, un momento de renovación, de cosas nuevas”.

Mientras tanto, el pasado viernes 11 de abril, la intérprete que está rifando su lujosa camioneta personalizada de color morado, twitteó un mensaje en su red social, en donde arremetió en contra de una persona quien constantemente está molestándola por medio de comentarios.

“No sé cómo alguien que sabe todo lo que a sufrido y tenido que enfrentar sola, pueda querer dañarme aun más. Como que no fuera suficiente hacerlo de frente pero hasta con páginas falsas en las redes sociales. Esa mierda es tan triste. Loco”, escribió.

Debido al mensaje, los fans comenzaron a pensar que la indirecta iba dirigida a su ex pareja. Hasta el momento, la artista no se ha manifestado para confirmar o desmentirlo, tampoco habló sobre la supuesta relación que inició con el fotógrafo.

