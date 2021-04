“Si me acuesto con 10 o ninguno, qué importa”: Chiquis Rivera envuelta en nuevo escándalo amoroso e involucra a Lorenzo Méndez

Foto: Chiquis/ IG - Lorenzo Mendez / Tw.

Lejos quedaron los días felices entre “Chiquis” Rivera y Lorenzo Méndez, así como la posibilidad de una reconciliación. La ex pareja ha dado seguimiento a la demanda de divorcio y ahora se enfrenta a una nueva polémica por el surgimiento de un incipiente triángulo amoroso.

Durante el pasado fin de semana se vio a la hija de Jenni Rivera muy cercana al fotógrafo Emilio Sánchez, quien supuestamente fue amigo cercano al ex vocalista de La Original Banda el Limón.

Ante el surgimiento de varias pruebas del romance, los involucrados rompieron el silencio de manera furiosa a través de redes sociales.

Lorenzo escribió en su cuenta de Twitter: “Con este van 3 ‘compas’ que se meten con mis exes. Moraleja de la historia...”.

Durante el pasado fin de semana se vio a la hija de Jenni Rivera muy cercana al fotógrafo Emilio Sánchez (Foto: Captura de pantalla de Suelta la Sopa)

Además, abordado por la prensa, el cantante de regional mexicano se negó a hablar más de su ex pareja y recalcó que no es la primera persona que se divorcia en este mundo.

“Ya fue, ya pasó. No soy el primero ni el último. Lo que pasó, pasó”, dijo cansado de los cuestionamientos.

Dejó claro que por el momento no tiene una pareja y está enfocado en su carrera musical, la cual busca impulsar en solitario.

Janney Marín, nombre real de “Chiquis”, no se quedó callada y desde su cuenta de Twitter se mostró molesta por la más reciente filtración de su vida privada.

Janney Marín, nombre real de “Chiquis”, no se quedó callada (Foto: EFE/ Chiquis Rivera)

“¿¿¿¡¡¡Al fin y al cabo, qué les importa!!!??? ¿¿¿Con (quién) ando, 10 o ninguno??? ¿¿¿A ti cómo te afecta??? ¿¿¿A ti qué??? O sea...”, escribió la famosa.

Destacó que su vida siempre está expuesta, pero pidió respeto a su intimidad. “Yo sé lo que viene con ser figura pública, pero WOW. Yo también siento.... yo también soy hecha de carne y hueso... yo también tengo corazón”.

Remató llamando “gente tóxica” a todos aquellos que durante los últimos días se han inmiscuido en su vida privada.

Los últimos meses han sido muy explosivos para la pareja que ha estado en el ojo del huracán durante todo el 2020, ya que aunque interpusieron una demanda de divorcio en la Corte de Los Ángeles, California, su situación romántica no termina de finiquitarse.

Fue en septiembre pasado cuando “Chiquis” Rivera reveló su distanciamiento con Lorenzo Méndez y días después fue vista en una actitud muy romántica con el empresario mexicano, Jorge Cueva, mejor conocido como “Mr. Tempo”.

Lorenzo Méndez y "Chiquis" Rivera no terminan de finiquitar sus lazos (IG: lorenzomendez7)

Ella fue acusada de serle infiel a Méndez, pero este escándalo acabó después de que desmintió cualquier relación con el restaurantero y se distanció de él.

Aunque en un inicio se mostraron herméticos, poco a poco ambos cantantes ventilaron su sentir. Lorenzo Méndez se dejó ver muy afectado tras la separación; mientras que Rivera confesó a People en Español: “La verdad estoy muy tranquila. Obvio tengo mis días en donde lo extraño muchísimo porque me casé para estar casada toda la vida. No funcionó y eso me trae mucha tristeza”.

A inicios de este 2021 circularon más de una especulación sobre una reconciliación cuando fueron vistos juntos en El Paso, Texas.

Semanas después, Johnny Rivera, hermano de “Chiquis”, revivió la polémica entre la pareja y dejó entrever que la separación ocurrió por violencia familiar.

Con lo que se confirmó que la separación ocurrió después de que Lorenzo Méndez agredió físicamente a la hija de Jenni Rivera.

“No he golpeado a ninguna mujer en mi vida”, respondió a Suelta la Sopa el cantante.

