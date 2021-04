“Es momento de decir bye”: la resolución de Chiquis Rivera y el desapego

(Foto: Instagram de Chiquis Rivera)

Chiquis Rivera anunció que dará su camioneta personalizada con los logos y colores de su marca, a la persona que resulte ganadora de la rifa que hará aproximadamente en un mes.

La empresaria pretende que alguno de sus fans obtenga su apreciado carro porque es un bien muy importante para ella, pero al mismo tiempo, piensa que es el momento adecuado para dejarlo ir. Así lo dejó ver en un video que publicó el día de ayer en su cuenta oficial de Instagram, en donde se le ve modelando a lado del lujoso auto de color morado.

“Les enseño esto porque ha llegado el momento de decir bye… amo esta camioneta, me duele el corazón. No sabe cómo y cuánto me duele pero quiero que ustedes tengan la oportunidad de ganarse esta camioneta que tanto amo, que ha estado conmigo en las buenas y en las malas ”, explicó la cantante.

Dentro del audiovisual, la hija de La Diva de la banda promocionó su propiedad resaltando las mejores características con las que cuentan. Señaló que en el respaldo de los asientos está el logotipo de su marca, mientras que en las llantas se encuentra el logo que representa a los productos que vende. También explicó que el color morado de su GWagon se debe a que también representa los tonos específicos de su línea de maquillaje y productos para el cuidado de la piel.

Video: @chiquis / Instagram.

“Como pueden ver aquí mi camioneta, mi GWagon del año 2012, tiene 63 mil millas. Nuevecita, les puedo decir, porque adentro está limpiecita como pueden ver. Este es mi logotipo, de mi logo Chiquis. En las llantas tengo el logo de mi flawless, todo es morado pues el logotipo es morado de los cosméticos y de cuidado de piel”, contó la cantante de Me vale.

También invitó a que todos los que estén interesados en participar en el concurso visiten su pagina web, en donde subirá unas fotos demostrativas de la camioneta, principalmente de como luce en la oscuridad. La compositora de 35 años de edad presumió que en la noche se puede encender el sistema de iluminación de su carro, el cual saca luces moradas de la parte inferior externa y son reflejadas en el suelo.

La ex pareja de Lorenzo Méndez dijo que recientemente invirtió dinero en su costoso carro, pues mandó a poner un sistema de sonido en la cajuela con la intención de mejorar el nivel de audio que reproduce. Cabe mencionar que la cantante pondrá a la venta los boletos durante un mes, los cuales tendrán un costo de 100 dólares y estarán limitados a 10 por persona.

La rifa se llevará a cabo en un mes (Foto: @chiquis/Instagram)

“Por un mes voy a estar vendiendo boletos a 100 dólares cada boleto. Cada persona puede comprar hasta 10 boletos...Yo se las podría llevar personalmente si viven en California, quizás en Arizona, no sé todavía, pero si viven en un estado como Texas o no sé yo, van a tener que pagar shipping (envío)”, dijo la sobrina de Lupillo Rivera.

El video ya cuenta con más de 835 mil reproducciones en su perfil. En los comentarios, algunos de los seguidores expresaron que esperaban que la rifa fuera gratuita, sin embargo, otros están a favor de la acción que está haciendo Chiquis. De igual manera, aseguró que si el ganador lo desea, ella puede autografiarles la camioneta con mucho gusto.

“Me da alegría porque ustedes van a poder tener algo que a estado conmigo tantos años y que quiero tanto y si quieren, hasta les firmo aquí, no sé donde y si no quieren también”, dijo.

