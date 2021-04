“Cómo mentiría con algo así”: Pedro Moctezuma, tío de Frida Sofía, apoyó a su sobrina

Pedro Moctezuma defendió a Frida Sofía (Foto: Captura de pantalla/Ventaneando)

El tío paterno de Frida Sofía, Pedro Moctezuma, por fin habló sobre la denuncia de abuso sexual que hizo la joven hacia su abuelo, Enrique Guzmán, y expresó su solidaridad con la hija de Alejandra.

El familiar de Frida Sofía dijo que la noticia sobre las presuntas agresiones por parte de su abuelo sorprendieron a todos y que había sido algo muy inesperado, no obstante, destacó que lo único que él esperaba es que su sobrina pronto pudiera encontrar justicia y pudiera estar mejor.

“Lo que yo quiero es que tome su camino y esté libre de este sufrimiento. Ella se merece ser feliz”, externó Pedro Moctezuma para Ventaneando.

Asimismo, el tío de Frida señaló que creía en las acusaciones que había hecho y que la respaldaba en todo.

Frida Sofía acusó a su abuelo de abuso sexual (Foto: Captura/YouTube Noche De Luz)

¿Cómo va a mentir una persona con algo así? Es doloroso. Una cosa es que tenga problemas psicológicos, pero una niña y un ser humano tan sensible como es ella, no creo que esté mintiendo[...] Yo no tengo nada en contra del señor. Simplemente es mi sobrina y yo voy a defender a mi sobrina siempre. Yo creo que Frida está diciendo la verdad.

De igual forma, Moctezuma mencionó que podría existir la posibilidad de que el asunto se resolviera a través de un acuerdo y que esperaba que todo dejara de estar en los medios de comunicación, pues ello entorpecía la situación.

“Híjole, esperemos que sí, que se llegue a un acuerdo. Que esto dejé de ser doloroso y tan mediático porque ahora, hasta yo salí embarrado. Se me hizo algo muy desagradable” añadió.

Cabe recordar que, tras la entrevista que Alejandra Guzmán le dio a Adela Micha el pasado este lunes 19 de abril, donde la cantante refrendó su apoyo a su padre asegurando que éste no había procedido maliciosamente contra Frida Sofía, surgió otro punto de vista más a la historia.

Y es que a la periodista, la cantante de Hacer el amor con otro le aseguró que había sufrido violencia física por parte de Pablo Moctezuma, padre de la influencer de hoy 29 años, quien conmocionó con sus escandalosas declaraciones.

Ante estas acusaciones, fue el empresario quien se comunicó con el programa De primera mano donde respondió por los señalamientos de su ex pareja y madre de su primogénita.

Sabes que no me gusta estar en medio del huracán, pero esto realmente ya es una locura; ver a esta mujer haciendo estas acusaciones tan discutidas, porque obviamente conocemos a Alejandra: es una figura pública que no ha dejado de tener problemas con todo el mundo”, contó Moctezuma en enlace telefónico con Gustavo Adolfo Infante.

El papá de Frida arremetió recientemente contra Alejandra Guzmán (Foto: captura de pantalla de Instragram @ifridag)

El hombre que se ha mantenido unido a Frida Sofía y le ha refrendado su apoyo ante la dura situación que denunció mediáticamente asegurando que le cree completamente, enfatizó que es mentira que haya sido una pareja agresiva y violenta con la Reina del Rock, quien en cambio sí puede llegar a ser muy explosiva con la ingesta de alcohol:

“Esa mujer toma dos cervezas y golpea a quien sea. (…) La única vez que dice que fue la gran golpiza es porque Alejandra le estaba dando Rivotril a Frida de 3 meses de nacida, borracha. Le dije ‘¡Qué te pasa! Es una medicina para adultos mayores de 18 años’. Se la arrebaté, me sorrajó un cinturonazo en la cara y ahí empezó la bronca”, comenzó Moctezuma.

“Obviamente me he defendido de ella, porque Alejandra es una persona que se toma un rompope y se convierte en el Cibernético: golpizas a aeromozas, la han bajado de aviones, le han corrido de hoteles, creo que acaba de apuñalar a una persona en Miami, apuñaló a un amigo mío”, dijo el padre de Frida Sofía en ese entonces.

SEGUIR LEYENDO: