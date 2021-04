“Botella tras Botella”, el nuevo sencillo de Christian Nodal que debutó como número uno de las tendencias

Nodal se convirtió rápidamente en tendencia (Foto: Captura de pantalla/ Youtube Gera MX)

Durante la madrugada de este viernes, Christian Nodal estrenó su tan esperada canción “Botella tras Botella”, la cual cuenta con la colaboración del rapero mexicano Gera Mx y a pocas horas de que se diera a conocer, el video oficial alcanzó más de 4 millones de vistas y 890 mil 949 me gusta en Youtube.

Algunos fragmentos de este featuring ya se habían sido compartidas en las redes sociales del cantante de regional mexicano. Incluso, una parte de la melodía se convirtió desde hace varias semanas en un trend de Tik Tok.

En los videos de dicha red social, los usuarios -principalmente hombres- entonaban una parte de la canción que remite a una ex relación, con la finalidad de que sus actuales parejas se molestaran con ellos por no poder superar su pasado amoroso.

“Botella tras botella ando tomando pa’ olvidarme de ella, de ella, de ella nomás hablo en todas mis pedas, a mis compas bien hartos traigo ya, me dicen güey ya la tienes que superar, pero yo no puedo, pa’ ser sinceros yo ni quiero, mejor su recuerdo me lo bebo, los tragos me saben mejor así”, dice una de las partes ya conocidas del nuevo éxito.

En el audiovisual que recién se estrenó puede observarse una serie de videos en blanco y negro donde Christian Nodal y Gera Mx están con algunos amigos de fiesta y cantan sobre una mujer que recuerda en sus reuniones a pesar de que ya no están juntos.

En el video se ve a Nodal en una reunión con amigos (Captura de pantalla/ Youtube Gera MX)

Además, al final los intérpretes hacen una satírica invitación a quienes están escuchando “Botella tras Botella” para que no dejen ir a la persona que quieren y después deban estar enviando canciones de este tipo.

“Y si amas a alguien no la dejes ir para que no tengas que dedicarle una canción como esta”, señala el último verso de la canción”.

Tras el estreno, los fanáticos de Nodal incendiaron las redes sociales y rápidamente hicieron que se convirtiera en tendencia.

“La vida te pone “botella tras botella” de Nodal y un fin de semana. ¿Que quieres de mí?¿Quieres que me emborrache? ¿Eso quieres? Pues así será”, indicó un usuario de Twitter.

Otros cibernautas comenzaron a compartir memes en los que se mostraban diversas escenas de personas llorando tras escuchar la nueva canción que será parte de su nuevo material discográfico que lleva por título Hecho a la medida.

Christian Nodal pronto estrenará su nuevo disco (Twitter: @Nodal)

Según Bandamax, medio especializado en música regional, esta colaboración se perfila para ser uno de los grandes éxitos que este artista esperaría este año y, aunque actualmente su posicionamiento en el género banda, ranchero y regional es innegable, no siempre fue así, pues al cantante de 22 años no le gustaban dichos géneros de niño, pues se sentía ajeno a ellos y mostraba una mayor afinidad con el rock.

Así lo reveló el compositor durante una entrevista para conmemorar el aniversario luctuoso de Ariel Camacho, ex líder de Los plebes del rancho, una promesa de la música regional mexicana que perdió la vida en 2015 a los 22 años luego de haber cantado en el Festival de Mocorito, Sinaloa, tras sufrir un aparatoso accidente en la carretera de La angostura.

Tengo un arrepentimiento bien grande porque, cuando Ariel recién estaba comenzando su carrera, a veces ensayaba en la casa. Yo estaba en la etapa de secundaria, de rock, no escuchaba nada de regional, sólo lo que mi papá ponía en el carro. Como que no ubicaba bien quién era Ariel, pero sabía que tenía mucho talento. Pero no era mi rollo, no me gustaba en ese momento”, le confesó el novio de Belinda al locutor Pepe Garza para conmemorar el sexto aniversario luctuoso del músico.

