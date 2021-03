Finalmente Nodal da conocer fecha de lanzamiento de “Botella tras botella”: colaboración con el rapero Gera MX

El cantante mexicano Christian Nodal de nueva cuenta agitó redes sociales y anunció que su colaboración con el rapero Gera MX, ‘Botella tras botella’, verá la luz el 21 de mayo de este año. Esto de acuerdo con una serie de publicaciones en Twitter, que durante las primeras horas de este martes tuvo a sus fanáticos al filo de la espera para la fecha de estreno.

Según Bandamax, medio especializado en música regional, esta colaboración se perfila para ser uno de los grandes éxitos que este artista esperaría este año. Al menos durante dos semanas, el músico regional ya había compartido en sus cuentas de redes sociales, principalmente Instagram, fragmentos del featuring que tiene preparado con el rapero mexicano de Nuevo León. estó alborotó a sus fans quienes esperan.

Aún cuando no se daba a conocer fecha oficial para “Botella Tras Botella”, ya era un material bastante ansiado por los fanáticos. Desde hace semanas, se han dado a conocer algunos fragmentos en redes sociales, pero, en su Instagram oficial, Christian Nodal compartió recientemente el que parece ser el video oficial del tema, el cual, de acuerdo con él, se realizó entre amigos.

“Botella tras botella ando tomando pa’ olvidarme de ella, de ella, de ella nomás hablo en todas mis pedas, a mis compas bien hartos traigo ya, me dicen güey ya la tienes que superar, pero yo no puedo, pa’ ser sinceros yo ni quiero, mejor su recuerdo me lo bebo, los tragos me saben mejor así”, dice un fragmento cantado por Nodal que adelantó en sus redes sociales.

CIUDAD DE MÉXICO, 05MARZO2020.- Se llevó acabo la alfombra verde de los Spotify Awards los cuales reconocen a más de 50 persinajes del mundo de la música y del entretenimiento, esto en el Auditorio Nacional. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

“Estaba pensando en llamarte, yo estaba pensando en llamarte, pero ya no nos vemos, pero ya no nos vemos, sentimental yo me pongo, siempre me acuerdo de ti, me agarra la depre seguido y hasta te escribí un CD. Y si amas a alguien, no la dejes ir, para que no tengas que una canción como esta, paz”, dice el rapero regiomontano en su intervención. Estos fragmentos son le único adelantó con el que se cuenta sobre la nueva canción.

Algunos videos no oficiales que muestran parte de la colaboración ya suman millones de reproducciones en YouTube. En tanto, Christian Nodal continúa preparando el lanzamiento de su nuevo material discográfico que lleva por título Hecho A La Medida.

Y aunque actualmente su posicionamiento en el género banda, ranchero y regional es innegable, no siempre fue así, pues al cantante de 22 años no le gustaban dichos géneros de niño, pues se sentía ajeno a ellos y mostraba una mayor afinidad con el rock.

Así lo reveló el compositor durante una entrevista para conmemorar el aniversario luctuoso de Ariel Camacho, ex líder de Los plebes del rancho, una promesa de la música regional mexicana que perdió la vida en 2015 a los 22 años luego de haber cantado en el Festival de Mocorito, Sinaloa, tras sufrir un aparatoso accidente en la carretera de La angostura.

Christian Nodal tuiteó la fecha de lanzamiento de su nueva colaboración (Cortesía: @elnodal)

Nodal destapó que ya conocía desde muy joven al fallecido músico, pues trabajaba mano a mano con su papá, quien es productor musical del género. Sin embargo, admitió que no le prestó mucha atención al trabajo de Camacho debido a que su interés musical era otro.

“Tengo un arrepentimiento bien grande porque, cuando Ariel recién estaba comenzando su carrera, a veces ensayaba en la casa. Yo estaba en la etapa de secundaria, de rock, no escuchaba nada de regional, sólo lo que mi papá ponía en el carro. Como que no ubicaba bien quién era Ariel, pero sabía que tenía mucho talento. Pero no era mi rollo, no me gustaba en ese momento”, le confesó el novio de Belinda al locutor Pepe Garza para conmemorar el sexto aniversario luctuoso del músico.

