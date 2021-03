“Sí, es su último programa con TV Azteca”: Pati Chapoy habló de las nuevas oportunidades de Anette Michel tras final de MasterChef México

(Foto: anettemicheltv / Instagram)

La final de MasterChef México no sólo significó el triunfo de Adriana sobre Itzel y Erubiel, sino también el término del contrato de Anette Michel con TV Azteca y así lo dejó saber Pati Chapoy en Ventaneando, donde destacó que su salida de la televisora del Ajusco es temporal.

La periodista confirmó en el programa de espectáculos que la actriz y conductora decidió dejar las filas de la empresa liderada por Ricardo Salinas Pliego para buscar nuevos proyectos, aunque pronto podríamos verla de regreso porque es parte fundamental de la compañía.

“Sí, es el último programa de nuestra querídisma compañera Anette Michelle, que tomó la decisión de salirse, por ahora, de Televisión Azteca, no tiene propuesta en ningún otro lado. Pero ella tomó la decisión por ahora de alejarse”, dijo en la última emisión de Ventaneando y horas antes del último episodio de MasterChef México.

La noticia sorprendió al resto de conductores del programa vespertino, quienes se desvivieron en halagos hacia la tapatía ojiverde.

“Es de las pioneras de Azteca. Estudió en el CEFAT (el Centro de Formación Actoral)”, dijo consternado Pedro Sola y lo que fue confirmado por la misma Chapoy.

Rosario Murrieta, Mónica Castañeda y Daniel Bisogno recalcaron que Anette Michel ha hecho toda su carrera en TV Azteca, donde brilló conduciendo programas como Tempranito, telenovelas como Al Norte del Corazón o Cuando Seas Mía.

“Es muy artista”, destacó Bisogno, quien es su gran amigo y fue su compañero en al menos dos puestas en escena y el programa matutino, Tempranito.

Tanto Pati como Daniel recordaron cómo Anette Michel brilló por algunos trabajos en el extranjero e incluso su belleza paralizó a un hombre muy rico.

“Fue requerida en África, no recuerdo los países, porque una de las telenovelas en las que participó fue un trancazo en África”, contó Chapoy.

(Foto: Tw @MasterChefMx)

“Un jeque se enamoró de ella ahí y pidió que se la llevaran. No saben todo lo que se armó, con todo respeto”, concluyó Bisogno.

La misma Anette Michel ya había hablado de su salida de TV Azteca e incluso resaltó que ya buscaba algunas oportunidades en la empresa rival: Televisa.

La actriz confirmó en entrevista con el programa radiofónico Todo para la mujer de Maxine Woodside que ya no tiene contrato vigente con la televisora del Ajusco y resaltó su deseo de volver a la actuación.

“Sí, por supuesto. Sí lo extraño mucho (actuar). Y la verdad es que mis seguidores y la gente que ha estado conmigo a lo largo de mi aventura actoral y de mi carrera en general pues también me dicen ‘Oye, Anette, ¿y cuándo?’. Entonces sí he hecho casting. He ido a Netflix, también a empresas independientes, a cine... de todo, ¿no?”, mencionó.

Anette Michel admitió que ha estado buscando oportunidad en lugares diferentes a Tv Azteca (Foto: Instagram @anettemicheltv)

No descartó, eso sí, seguir viendo otras opciones, en especial si es verdad que ya tendrá que despedirse de la empresa para la que ha trabajado por 25 años: “Hoy puedo trabajar donde sea, pero todavía no estoy en ningún lugar, porque todavía no he tomado una decisión de qué es lo que sigue para mí. Esa es la verdad”.

Destacó que no sabe qué hacer por lo mucho que ha cambiado la televisora de Grupo Salinas: “Sí, es posible que ya no esté en sus filas. Eso es verdad, completamente cierto. (...) Entonces, la verdad es que desde hace tiempo tengo muchas ganas de hacer ya más cosas con mi carrera. (...) También las cosas de forma interna y, con todo el respeto del mundo lo digo, dentro del canal han cambiado mucho. Hay nueva administración, tienen otra forma de trabajar que respeto, pero para mí es más complicado”.

