“¿Ni una pregunta incómoda?”: tundieron a Adela Micha por su entrevista a Felipe Calderón

En la reciente entrevista que la periodista Adela Micha le realizó al ex presidente Felipe Calderón, el político levantó ámpula al declarar que se considera un perseguido político del actual gobierno mexicano.

A pocos días de que Micha, quien ahora es una de las más duras críticas de la llamada 4T, le diera el micrófono a Gael García Bernal para que éste expresara su descontento con la gestión gubernamental de Andrés Manuel López Obrador y dijera que “va en sentido contrario con la ley de hidrocarburos”, entre otros aspectos, ahora recibió en su foro al ex panista.

Le permitió al ex presidente Calderón expresar que se considera perseguido político por el gobierno y manifestar su preocupación por las expresiones que hace AMLO sobre su sexenio, que fue de 2006 a 2012, reveló que se siente acosado porque el actual presidente mexicano: “se está preocupando por cosas que no son importantes”.

Le agradezco mucho que me tenga presente, porque yo siento que es una especie de saludo matinal. (Me preocupa) tener un presidente con tantas obsesiones y con tantas fijaciones. Eso no me parece sano