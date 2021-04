El sueño de Angelina Jolie que se destruyó por su divorcio de Brad Pitt: “No me permitió hacerlo”

Angelina Jolie revela cómo impactó su divorcio de Brad Pitt en su carrera profesional (EFE)

Angelina Jolie, quien aún no ha finalizado su áspero divorcio de Brad Pitt, reveló que el drama familiar se interpuso en su carrera profesional en Hollywood.

“Me encanta dirigir, pero tuve un cambio en la dinámica de mi familia que no me permitió hacerlo durante algunos años”, explicó la ganadora del Oscar, de 45 años, en una reciente entrevista que concedió a la revista Entertainment Weekly.

La actriz de “Maléfica” reconoció que no tiene tiempo suficiente para comprometerse con su sueño de dirigir. Por lo tanto, la madre de seis ha seguido aceptando trabajos de actuación para mantenerse al día con las demandas tanto de Hollywood como de la vida familiar.

“Necesitaba hacer trabajos más cortos y estar en casa más tiempo, así que volví a hacer algunos trabajos de actuación. Esa es realmente la verdad“, dijo.

Jolie además admitió que le costó la crianza de sus hijos durante la pandemia: “Siento que me faltan todas las habilidades para ser una madre tradicional que se queda en casa”.

Angelina Jolie quiere estar fuerte para sus hijos (AFP)

Jolie había comenzado a dar sus primeros pasos en la dirección con “Unbroken” (2015), película que coprotagonizó con Brad Pitt, y “First They Killed My Father” (2017).

Actualmente, la actriz protagoniza “Those Who Wish Me Dead“, que se estrenará en cines y en HBO Max, en simultáneo, el 14 de mayo. Respecto de este papel, la estrella dijo que le costó componerlo, ya que la mujer que interpreta “no es muy maternal”, a diferencia de ella.

Jolie contó que el director y guionista Taylor Sheridan le llamó la atención en el set de rodaje porque en su actuación no estaba teniendo el comportamiento que el personaje debía tener. “Me tomó un tiempo tratar mal al chico, ¡pero lo logré!”, reconoció.

La historia de amor de Angelina Jolie y Brad Pitt terminó mal (Shutterstock)

Jolie y Pitt, de 57 años, fueron pareja por 12 años y tenían dos de casados cuando Jolie pidió el divorcio en septiembre de 2016 citando “diferencias irreconciliables” y denunció a su entonces marido por abuso físico contra su hijo mayor, Maddox.

Si bien su divorcio no está terminado, ambos fueron declarados legalmente solteros en 2019. Desde entonces, la ex pareja lleva una dura batalla por la custodia de sus seis hijos: Maddox (19,) Pax (17,) Zahara (16), Shiloh (14 )y los gemelos Knox y Vivienne de 12.

El año pasado, en un intento por demorar el juicio por la custodia, Jolie pidió la sustitución del juez John W. Ouderkirk, un magistrado privado, quien lleva adelante el caso del divorcio de la que alguna vez fue la pareja más amada de Hollywood.

Los abogados del actor señalaron que, detrás de toda esta maniobra, su ex pareja solo pretendía retrasar cuestiones pendientes de la custodia, y revelaron que el juez que la actriz rechazaba en el juicio fue el mismo que los unió en matrimonio en 2014.

El equipo legal de Pitt acusó públicamente a la actriz de retrasar los procedimientos para no tener que ceder al pedido de custodia compartida. “Desafortunadamente, las personas más perjudicadas por la táctica de Jolie son los propios hijos de las partes, que continúan privados de una resolución final”, subrayaron los representantes del actor.

Según medios estadounidenses, el pasado 12 de marzo, Jolie entregó documentación en un juzgado de Los Ángeles que acreditan violencia de género y maltrato infantil por parte del actor, quien nunca ha hablado públicamente sobre las acusaciones de su ex.

