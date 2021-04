De las lágrimas de Andrea Legarreta y Galilea Montijo a la euforia de Lolita Cortés: así se vivió la cuarta gala de “Las Estrellas bailan en Hoy”

Lola Cortés es considerada "La juez de hierro", y su participación en "Las Estrellas Bailan en Hoy" lo ha demostrado. (Foto: Captura de Pantalla/ Canal de las Estrellas)

Casi al final de la primer semana de Las Estrellas Bailan en Hoy, la pareja conformada por Pablo Montero y Andrea Escalona lograron un 9 de calificación de Loita Cortés, considerada “La juez de hierro”.

“Ustedes están creando un parteaguas de lo que queremos ver en este show”, sentenció Cortés antes de otorgar la calificación más alta que ha dado durante el show.

Escalona y Montero bailaron una canción del género urbano y desde los ensayos mostraron una excelente química, así como muy buena coordinación.

Aunque la participación no estuvo libre de críticas, pues hubo un momento en el que a Montero le costó trabajo cargar a la presentadora, lo que Lolita catalogó como “una cargada sacada de la Central de Abastos”, en general recibió muy buenas calificaciones, lo que los posicionó como la pareja con mayor puntaje.

Pablo Montero y Andrea Escalona obtuvieron la calificación más alta que ha dado Lola Cortés en "Las Estrellas Bailan en Hoy". (Foto: @programa_hoy/ Instagram)

“Ustedes nos abrieron una puerta a lo que vamos a querer ver en las próximas semanas”, opinó Cortés, refiriéndose a otras parejas como Marisol González y Moi Muñoz les llegó a poner un dos.

Esta interpretación conmovió a todo el equipo de Hoy, pues Escalona recordó a su madre Magda Rodríguez, la ex productora del programa. En “Las Porras”, además de los habituales mensajes amorosos de personas cercanas, apareció un video de Magda hablando de su hija.

Así fue como tanto Escalona, como Galilea y Andrea Legarreta rompieron en llanto al recordar a su querida mamá, amiga y compañera de trabajo, quien falleció en noviembre del año pasado. Pablo Montero también se dejó llevar por las lágrimas, pues comentó que le había echado muchas ganas y que también le dedicaba el baile a Magda.

Macky y Tinieblas Jr. obtuvieron muy bajo puntaje por su coreografía. (Foto: @programa_hoy/ Instagram)

Por su parte, la pareja anterior se mostró apática ante la presentación. “Su baile no me sorprendió, no vi cuál fue el parteaguas del que habla”, expresó Tinieblas Jr.

Por otro lado, a la pareja que abrió el día no le fue tan bien como a Escalona y Pablo, pues Macky y el luchador profesional alcanzaron un puntaje que los colocó como la última de la tabla.

Desde los ensayos Tinieblas Jr. comentó la dificultad que tuvo para coordinar los pasos, mientras que Macky, quien participó en el reality Guerreros 2020, se encontraba decidida a ofrecer un show como ningún otro.

“Soy muy exigente conmigo misma, no puede no salir”, argumentó los días de ensayo, pues a diferencia de las parejas pasadas, las que se presentaron hoy tuvieron la oportunidad de ensayar más tiempo.

Los jueces de "Las Estrellas Bailan en Hoy" han demostrado ser muy estrictos y exigentes. (Foto: @programa_hoy/ Instagram)

Sin embargo, a pesar de la actitud de los famosos, los jueces no se mostraron muy contentos con los resultados.

“Tuvieron mucho tiempo para ensayar, yo esperaba que porque hubo muchos días, esperaba algo mejor”, comentó Latin Lover, quien participó en el concurso Bailando por un sueño.

Lolita no se quedó atrás con su crítica. “¿Creen que esto fue bailar merengue?”, cuestionó a los participantes, además de que aprovechó para dejar en claro que lo suyo era falta de talento, no de tiempo.

Estas fueron las últimas dos presentaciones antes de las nominaciones a eliminación, que se llevará a cabo contando el voto del público y la puntuación acumulada a lo largo de esta semana.

El puntaje definirá, junto con el voto del público, qué pareja se salvará y qué pareja será nominada a eliminación. (Foto: Captura de Pantalla/ Youtube)

Anel Noreña dejó plantado a Carlos Bonavides

Los conductores de Hoy compartieron que una de las retadoras, Anel Noreña, no se ha comunicado ni presentado con la producción del programa.

“Estoy muy agobiada porque Anel no aparece y no se ha presentado a los ensayos”, dijo Galilea Montijo durante la transmisión del matutino.

Video: Hoy.

Anel no asistió al ensayo del día anterior, en donde tenía cita para practicar la coreografía con su pareja, el actor Carlos Bonavides, a quien no le avisó que no iba a llegar.

“Mejor comprender y adaptarme a ella”, se resignó el actor de “Huicho Domínguez”, que no escondió su tristeza ante la imposibilidad de montar su presentación.

SEGUIR LEYENDO:

Lesiones y las críticas despiadadas de Lolita Cortés: así fue la segunda gala de “Las Estrellas Bailan en Hoy”