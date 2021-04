Del “necesitas autoestima” al “tienen que aprender a callarse”: las brutales críticas de Lolita Cortés en el tercer día de “Las estrellas bailan en Hoy”

Los jueces de 'Las Estrellas Bailan en Hoy' son Latin Lover, Andrea Legarreta y Lola Cortés. (Foto: @programa_hoy/ Instagram)

El drama durante la tercera emisión de Las Estrellas Bailan en Hoy no ha terminado a pesar de que el reality recién fue estrenado, y es que los concursantes se han visto fuertemente criticados por Lola Cortés pese a sus esfuerzos por ofrecer un buen show, además de los inevitables incidentes durante su grabación.

En esta ocasión, la primera pareja en participar fue la de Marisol González en compañía del ex futbolista Moi Muñóz, con quien bailó una coreografía del género musical pop.

Desde los ensayos, la conductora se mostró muy frustrada porque sentía que no lo estaba haciendo correctamente, por lo que varias veces rompió en llanto, sobre todo porque Moi mostró especial talento para el movimiento.

“Ha sido más difícil de lo que pensé. Me desespera, pero le voy a echar ganas”, dijo en pleno llanto en una entrevista para el matutino Hoy.

“Me presiono más porque veo que Moi lo hace muy bien”, confesó además. Moi siempre demostró comprensión y apoyo para con su compañera de baile.

A pesar de aquel bajón emocional, González no perdió la actitud y se presentó ante los jueces con un vestido strapless negro y tenis del mismo color, en combinación con Moi, quien lució una camisa dorada con toques negros.

Antes de su show, Marisol volvió a dejar salir las lágrimas en el momento de “La Porras”, en donde personas cercanas mostraron su apoyo para la pareja de baile.

Moi Muñóz y Marisol González fueron la primer pareja del tercer día de 'Las Estrellas Bailan en Hoy'. (Foto: @programa_hoy/ Instagram)

Todo se vino abajo con la intervención de la implacable “Juez de Hierro, que destruyó a la pareja, principalmente a Marisol, por su presentación.

De entre las críticas se repitieron las que le hizo a la pareja de Tania Rincón y Paul Stanley sobre de que su coreografía parecía una tabla gimnástica, pero lo más duro fue que Lola le comentó a Marisol que le hacía falta seguridad en sí misma.

Inclusive tuvo que intervenir Latin Lover, quien también funge como juez del programa, para argumentar que Moisés había hecho una buena presentación, lo que Lola no contradijo pero sí aprovechó para hablar de la deplorable actuación de González.

Después de este bochornoso encuentro, siguió la competencia y ahora fueron Michelle Vieth y Emir Pavón los protagonistas.

Durante los ensayos de una canción de merengue, la actriz se comenzó a sentir mal debido al esfuerzo físico, además de que decidió tomar proteína antes.

A consecuencia de este malestar estomacal, la conductora vomitó la sala de ensayos, pues el estrés, la presión y el mareo se combinaron para darle un muy mal momento.

La actriz festejó el cumpleaños de su hija en el foro de 'Hoy', durante su participación en el concurso. (Foto: @viethmichelle/ Instagram)

“Se me revolvió el estómago, empezamos con mucha fuerza. Me fui corriendo. Me cuesta muchísimo porque no puedo respirar igual”, compartió Vieth, quien además comentó la dificultad de bailar con cubrebocas.

La pareja recibió fuertes críticas por su actuación en la pista de baile, en donde la más molesta fue Cortés, lo que provocó el descontento de Emir, quien intentó replicarle en el momento a su jueza.

Al momento de dar su calificación, Lola disminuyó el puntaje por las réplicas de los concursantes. “Tienen que aprender a callarse”, sentenció después de mostrar un dos.

Tania Rincón se enfrentó a Lola Cortés tras las fuertes críticas a su presentación. (Foto: @programa_hoy/ Instagram)

Por otro lado, Tania Rincón respondió a las duras críticas de la ex jueza de La Academia que le hizo el día de ayer: “La flexibilidad la puedo ir trabajando, pero creo que el peso (de Paul Stanley) no tiene nada que ver con las ganas que le pongamos. Sí estábamos concentrados, le echamos muchas ganas, ensayamos lo más posible, es una bendición tener tanto trabajo”.

“Él tiene que volver a bajar de peso, él tiene que ponerse en condición o ponerse las pilas”, respondió “La Jueza de Hierro” ante la mala condición que mostró Paul Stanley en escenario.

“Aquí lo único que puedo rescatar es que sé que Paul lo va a ser en grande si empieza a bajar de peso, si lo hace le va a poder partir la cara a cualquiera”, sentenció Lolita.

