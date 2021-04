De la actuación a la venta de los cannabinoides: Francesca Guillén, hija de Alejandro Camacho, tocó fondo en plena pandemia

Francesca Guillén compartió lo difícil que ha sido para ella recuperar la estabilidad emocional y económica. (Foto: @madame_farncesca_guillen)

Francesca Guillén, hija del famoso actor Alejandro Camacho y Bárbara Guillén, confesó la difícil etapa que pasó tras la muerte de su madre y de padecer fuertes problemas económicos, por lo que perdió la estabilidad emocional en su vida.

La protagonista de Así es la vida, tuvo que recurrir a buscar otro trabajo alejado de la actuación, ya que su presencia en los escenarios, sobre todo en teatro, ya no le daba el suficiente sustento para sobrevivir.

Guillén contó para la revista TVyNotas cómo hubo una época en la que su mamá, quien libraba su batalla contra el cáncer, le pidió que la recibiera en su casa. Francesca accedió, pero bajo el aviso de que no tenía dinero para apoyarla.

Incluso confesó que durante el confinamiento por COVID-19: “Abría mi refrigerador y no había nada. Mi trabajo apenas me daba para cubrir la mitad de mis necesidades primarias”.

Francesca tuvo que dejar los escenarios porque ya no le daba sustento. (Foto: @madame_francesca_guillen/ Instagram)

Además de la horrible experiencia de enfrentarse con las instituciones públicas de salud de México a lado de su madre, la actriz de la novela Rebelde contó cómo fue la decisión de dejar la actuación.

“Llevo 15 años aferrándome a ser actriz porque amo la carrera, amo estar en un escenario; sin embargo, hace mucho que no es rentable”, contó para la revista.

Es por ello que, cuando un amigo muy íntimo la invitó a unirse al mercado de cannabinoides no dudó en intentarlo. El negocio se conforma de vender cápsulas con el compuesto químico que está diseñado para tratar enfermedades como la depresión, la artritis y la pérdida de peso.

“Es un negocio atractivo y legal. No es marihuana porque no contiene THC, el elemento psicotrópico del cannabis, así que no genera adicción ni hace daño. Es más, si te hacen un examen antidoping, ni siquiera aparecerían residuos”, contó.

Según la actriz, aquel giro económico le ha dejado hasta 30 mil pesos, lo que ha hecho que Francesca pueda recuperar el equilibrio de su vida.

“Mucha gente pensaría que los artistas vivimos en la opulencia y el bienestar permanentes, sin ninguna preocupación, pero nada más alejado de la realidad. Sólo una minoría tiene esa posibilidad, el resto no”, desmintió para TVyNovelas.

Bárbara Guillen, ex esposa de Alejandro Camacho y madre de Francesca, falleció finales del año pasado. (Foto: @madame_francesca_guillen/ Instagram)

Bárbara Guillén, quien también era actriz, falleció a inicios de diciembre del año pasado debido a un cáncer de pulmón conocido como “adenocarcinoma pulmonar”, provocado generalmente por el tabaquismo.

Bárbara, que participó en películas como La primera noche y Así es la vida, conoció al famoso Alejandro Camacho durante su época universitaria, cuando él tenía 20 y ella 16 años en la época de los setentas.

Debido a su corta edad, la pareja se separó rápidamente, pero tuvieron a una niña llamada Mónica Trueba Guillén, ahora conocida como Francesca. Aunque durante su infancia no fue muy cercana a su padre, ahora han retomado su relación.

Alejandro Camacho es uno de los actores más reconocidos del medio artístico. (Foto: Cuartoscuro)

Alejandro Camacho es uno de los actores más reconocidos en la historia del país. Además de productor, ha sido actor de teatro, cine y televisión.

Participó en telenovelas como Cuna de lobos, Muchachitas y El ángel caído, donde compartió créditos con Rebecca Jones, con quien estuvo casado por más de 20 años.

La ruptura se dio debido a rumores de que Camacho se había relacionado con una mujer más joven, lo que fragmentó el amor y provocó que cada quien se diera su espacio.

De ese matrimonio, que terminó en 2011, nació el músico Maximiliano Camacho Jones, además de que juntos produjeron y actuaron en novelas como La sonrisa del diablo, Imperio de cristal, Huracán y Para volver a amar.

Camacho actuó a lado de personalidades como Kate del Castillo, Edith González, María Rubio y Diana Bracho, lo que lo ha posicionado como uno de los actores más reconocidos del medio de espectáculos mexicano.

