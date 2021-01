“¡Qué horror!”: Alejandro Camacho no sabía que Lety Calderón está hospitalizada por COVID-19

Leticia Calderón y Alejandro Camacho han alternado en diversos proyectos a lo largo de más de tres décadas de carrera (Foto: Instagram@letycalderon79)

La telenovela Imperio de mentiras llegó a su fin este domingo, proyecto estelarizado por Angelique Boyer y Andrés Palacios que obtuvo buenos niveles de aceptación entre el público, que en medio de la pandemia de coronavirus favoreció a la producción comandada por Giselle González con su preferencia.

Para no perder la costumbre de personificar a un villano, en el melodrama participó Alejandro Camacho, quien dio vida a “Eugenio Serrano” en la historia donde también participaron grandes actores de la pantalla mexicana.

Y aunque la telenovela se terminó de grabar el pasado mes de noviembre, ha sido hasta este 17 de enero que el final fue transmitido al aire, marcando el cierre de una producción que no se mantuvo ajena a los estragos de la enfermedad, pues personalidades como Andrés Palacios y Patricia Reyes Spíndola comunicaron en su momento su contagio, recuperación y en el caso de la primera actriz, las secuelas de la enfermedad.

Alejandro Camacho espera viajar a Uruguay en días próximos para filmar una película (Foto: Cuartoscuro)

Al respecto, Alejandro Camacho aseguró que evita situaciones de riesgo y salidas innecesarias para mantenerse lo más aislado posible, sin embargo también admitió que el tener que presentarse a trabajar diariamente también representa una amenaza a la salud. Así lo dijo el primer actor en charla con el programa De primera mano:

“Me habían decretado que tenía COVID, pero no fue así gracias a Dios. No voy a fiestas, no voy a lugares públicos, no voy a reuniones, no voy a nada de eso. Trabajar diariamente en foros con 60 personas claro que es un riesgo”, expresó a través de una llamada telefónica.

Al serle cuestionado por la salud de su amiga Leticia Calderón, con quien compartió créditos en la mencionada telenovela, y quien reveló hace unos días haber dado positivo a la prueba de COVID-19, y que días más tarde comunicó que tuvo que ser trasladada a un hospital por complicaciones derivadas de su infección, el actor se mostró sorprendido pues no estaba enterado de la situación. Así fue su reacción al aire:

Leticia Calderón reveló su contagio de COVID-19 y aseguró estar siendo atendida por "excelentes médicos" (Foto: Instagram @letycalderon79)

“No tengo la menor idea, no he hablado con Lety. Primera noticia que tengo la que me das, ¿está en el hospital? No me digas, cuándo. Qué horror, no sabía, ahorita le voy a llamar, qué mala noticia”, expresó audiblemente contrariado el primer actor, quien dijo también que debido a las diversos casos que se han dado a conocer últimamente, pareciera que al coronavirus “no se le va vivo nadie”:

“Lo que pasa es que es una enfermedad que parece que no se le va vivo a nadie, ¿verdad?, a todos nos infecta, si no es por un lado es por el otro. No sabía, qué mala noticia me acabas de dar. Eso que me dices de Leticia que está infectada me saca de onda muchísimo, es cierto ¿de veras?”, recalcó Camacho.

Trascendió que sí es factible que Lety Calderón le conteste su mensaje a Alejandro, puesto que se sabe que en el hospital sí le están permitiendo responder con mensaje breves a quienes la contactan mientras permanece internada.

"Imperio de mentiras" llegó a su fin este domingo 17 (Foto: Televisa Prensa)

Hace unos días, el actor de 66 años declaró que no se dará un descanso después del término de Imperio de mentiras, como sí lo harán otros de sus compañeros, sino que comenzará los festejos por sus 40 años de carrera en cine, teatro y televisión como más le gusta hacer: trabajando. Pero no será en el país donde ha desarrollado su carrera sino que se trasladará por unos meses a Uruguay para participar en una cinta.

“Me voy a hacer una película a Montevideo, una comedia, y estoy contento por ese proyecto y espero que salga muy bien”, contó el histrión para el programa Hoy.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Leticia Calderón reveló que dio positivo a COVID-19 junto a su familia

Yadhira Carrillo habló de la hospitalización de Leticia Calderón por COVID-19 y reveló cómo reaccionó Juan Collado

“No la quieren ver”: Leticia Calderón reveló que sus hijos no tienen buena relación con Yadhira Carrillo