“Yo me dedico a invertir y no gasto tanto”: Roberto Palazuelos respondió así a las comparaciones con Luis Miguel

Video: YouTube-Eden Dorantes Oficial

Este 16 de abril Roberto Palazuelos habló con varios reporteros sobre su marca Papi Palazuelos, la cual surgió a partir de las páginas de memes y humor donde se publicaban frases como “quiérete rey” utilizando su fotografía.

En el video publicado por Eden Dorantes fue cuestionado sobre la comparación entre su riqueza y la del cantante Luis Miguel, el empresario evitó responder directamente pero dijo lo siguiente “bueno pues lo que pasa es que yo me dedico a invertir y no gasto tanto como otros”.

Al principio del video también le preguntaron si le pasaría la receta de su bronceado al intérprete de La Incondicional así como algunos productos de su nueva marca, por lo que Palazuelos respondió afirmativamente siempre y cuando le dieran una dirección.

Palazuelos obtuvo su apodo de El Diamante Negro en un reality show (Foto: captura de pantalla Instagram/@robertopalazuelosbadeaux)

Aunque hizo hincapié en que no quería distraerse del tema, reconoció que tanto él como Luis Miguel tienen un largo historial amoroso pues “ya no están tan jovencitos”. Igualmente declaró que él no tenía ningún interés en ser un sugar daddy porque tenía que soltar dinero.

Dijo que la mujer ideal para él debía tener una buena moral y que debía ser joven pero sí sobrepasar los 25 años.

Roberto Palazuelos también explicó que su marca no sólo tendrá trajes de baño o ropa para hombre, sino también para mujer. En el video de Eden Dorantes también se dijo divertido y agradecido ante la gran producción de memes y frases en redes sociales, incluso leyó algunas de ellas como “estudien para que no crean que tener iPhone los hace de clase alta” y “a veces hablo conmigo mismo porque siempre es bueno consultar la opinión de un experto”.

Esta es una de las imágenes que se difunden como meme sobre Palazuelos (Foto: captura de pantalla/Facebook)

La marca de este empresario de la industria hotelera llevaba desde octubre del año pasado planificando esta marca. Palazuelos es dueño de hoteles en varios puntos turísticos de México como Tulum y Acapulco.

El Diamante Negro empezó su carrera en los años 80 cuando debutó en novelas como Marionetas y Mi segunda madre, pero no sería hasta que hizo su interpretación de Roger en Muchachitas que Palazuelos comenzaría a despegar su trayectoria. De ahí comenzó a hacerse más presente en la escena mexicana con sus diferentes actuaciones donde, muchas veces, destacó por sus papeles antagónicos.

Además de estos éxitos que acumuló en los melodramas de la televisora de la familia Azcárraga, Palazuelos también fue una figura pública por su participación en algunos reality shows. El más memorable fue durante la edición de 2002 de Big Brother VIP, de donde saldría su apodo de “Diamante Negro” gracias a Omar Chaparro, quien era compañero de casa de Roberto en esa temporada.

Palazuelos actuó en Mañana es para siempre (Foto: Instagram @robertopalazuelosbadeaux)

El día de hoy el controversial Roberto Palazuelos por fin esclareció las razones por las que Andrés García decidió nombrarlo heredero mayoritario al otorgarle el 50 por ciento de sus propiedades y recalcó que los hijos del actor lo acusaron de manipular a su padre para conseguir dichos bienes.

“(Los hijos de Andrés García) son como familia para mí y Sandy también. Querían la aclaración de si yo había manipulado las cosas o así y yo le dije: ‘mira, Osito, te digo una cosa, la más chiquita de mis propiedades, vale más que todas estas’”, contó el Diamante Negro en entrevista para Ventaneando.

Asimismo, el actor de Niña Amada Mía destacó que le dijo a Leonardo, hijo de García, que él no había intentado manipular a su padre y que no tenía ningún interés económico, pero consideraba que la decisión de Andrés García se debía a que este conocía y confiaba en su capacidad para administrar sus propiedades.

