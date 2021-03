“Si se puso violenta no es cosa mía”: Roberto Palazuelos habló tras ser vinculado a un episodio de brutalidad policiaca

El empresario mexicano Roberto Palazuelos aclaró la situación detrás del presunto episodio de brutalidad policial en el que se vio implicado el pasado fin de semana y que se desarrolló durante un desalojo en de la carretera a Boca Paila, en Tulum.

De acuerdo con lo relatado por el empresario a la revista Quien, el desalojo de una pareja que administraba el hotel Yoga Shala, mismo que se encuentra frente al hotel del actor, fue producto de un desacato por parte los individuos a una sentencia ordenada por un juez.

“El hecho fue el viernes, a las 11 de la mañana. Se trató de un lanzamiento de un juicio de cuatro años por un contrato de comodato, es decir, se lo dio a cuidar esa propiedad a esta persona junto con su marido, un inglés, y de repente no quisieron regresar la propiedad en la fecha pactada”, contó el actor a la revista en una llamada telefónica desde Miami.

Según explicó Roberto a la publicación, al ver que los individuos no querían devolver el predio que adquirió en 1999, los demandó. Acto seguido, ellos apelaron e intentaron ampararse, finalmente perdiendo el juicio. A la postre, un juez federal ordenó que se le devolviera el predio a su dueño, sentencia que la pareja no acató.

Video: Facebook/La voz de quintana roo

“Iba todo perfecto. Llegamos a las 11 de la mañana; en estos casos siempre el actuario pide el apoyo de la fuerza pública, que está para salvaguardar la integridad de los actuarios que son los representantes del juez en una diligencia judicial. Estaba todo súper bien”.

Acorde al relato del influencer, él llegó a la locación con camiones de mudanza para que los individuos pudieran trasladar sus cosas. Sin embargo, la propietaria del hotel comenzó a mostrarse violenta.

“Yo rodee y me fui del otro lado, no me gustan esos zafarranchos; me puse enfrente. Me contaron que esta tipa abrió tantito (la puerta del coche) y en ese momento le abrieron la puerta. En realidad no hubo violencia policiaca. Ella y el tipo de atrás, tiraban tales patadas y tales madrazos y manotazos que se requirió mucha gente para poder detener los golpes, sobre todo de su acompañante”.

Acto seguido, la policía llevó a la pareja al Ministerio Público, en donde estuvo detenida durante 36 horas y se terminó el desalojo. Sobre el ejercicio de brutalidad policial por parte de los agentes federales, Roberto aseguró a la publicación que él no estuvo presente.

Sobre este post en su cuenta de Instagram, el actor comentó a la revista Quién: "¿Qué tiene de malo? Gané mi juicio después de cuatro años. Eso fue en la mañanita, antes de que pasara todo. Me gusta que mi Instagram me recuerde cosas que pasaron de ese día”.

“Si hubo o no abuso policiaco, yo soy ajeno, porque yo ni siquiera estaba ahí. La diligencia la estaban conduciendo los actuarios y la policía siempre está ahí bajo las órdenes del actuario y si el actuario les dice ‘Póngalos a disposición del Ministerio Público’, el policía tiene que acatar (...) Estaba ahí haciendo una diligencia de la manera más decente como un ciudadano. Gané mi juicio de cuatro años y llegué a lanzarla y si ella se puso violenta, ya no es cosa mía”.

Fue durante esta semana que el “Diamante Negro” apareció en unos videos de aquel violento desalojo en el que, de acuerdo con el material que circula en la red, los elementos policiales agredieron físicamente a los detenidos con golpes en la cabeza y jalones violentos.

En el video, Roberto apareció enfundado en una playera negra y unos pantalones color blanco, mientras presencia el acto y grita algunas palabras altisonantes en apoyo de la detención de los individuos.

