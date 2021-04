Mau Wow, de Exatlón, ya tiene novia y así la presentó en Instagram

El tercero lugar de Extalón se muestra feliz con Camila Assenza (Foto: Instagram / @mauwow)

El atleta y doble de acción Mauricio López, mejor conocido por los fanáticos de Exatlón como Mau Wow, compartió a través de su perfil de Instagram una serie de fotografías con su nueva pareja: Camila Assenza.

Con cuatro fotografías en donde se aprecia a la pareja abrazada y dándose besos, a la par de un mensaje corto de “Te amo”, es que el atleta mostró lo enamorado que se encuentra en estos momentos de su vida.

Aunque poco se conoce de su nueva pareja, el ex concursante también ha compartido a través de sus historias el día a día con Camila, desde pasar un momento sin hacer nada especial hasta lo que van a comer, no importa la hora del día.

"Te amo", el mensaje que colocó Mau para presumir su relación (Foto: captura de pantalla de Instagram @mauwow)

Mau wow es originario de la Ciudad de México y ha formado parte de series de acción como la serie México-española Hernán, Sitiados, la versión mexicana de Rosario Tijeras 1 y 2, La Teniente, entre otras.

El también deportista urbano de parkour saltó a la fama nacional después de integrarse al Equipo Rojo a la tercera temporada del reality de Azteca, Exatlón, en la cual quedó en el sexto lugar; aunque sorprendió a la audiencia por sus habilidades deportivas y se ha vuelto uno de los favoritos.

Se ganó el apodo de “El Hombre Mono” debido a su gran habilidad y destreza para atravesar los circuitos de Exatlón.

El concursante, de 30 años de edad, tuvo su revancha en la cuarta temporada cuando formó parte del equipo de los Titanes, pese a ser eliminado en diciembre, los seguidores decidieron darle otra oportunidad y regresarlo a la competencia.

(Foto: Twitter/Exatlon)

Mauricio López estuvo en los reflectores hace unos días, previo a la final de la cuarta temporada de Exatlón debido a que confesó que no fue invitado y que prefirieron invitar a la concursante Pamela.

“Obviamente yo quería ir, quería ir a apoyarla (Mati Álvarez), quería ver cómo va a ganar ese trofeo, pero no me invitaron. Entonces no piensen que no quiero ir a verla o que no me importa, simplemente no fui solicitado”, comentó.

Aunque no se sabe con certeza la razón por la que Mau no fue invitado, se especuló que posiblemente fue porque no terminó bien su relación con la producción, ya que se supo que durante la temporada recibió más de un llamado de atención.

En su lugar, viajó Pamela Verdirame, quien se ha llevado las críticas de los seguidores del reality ya que su relación con Álvarez no fue del todo buena.

Ellos son los ganadores de la más reciente edición de Exatlón México (Foto: Twitter@ExatlonMx)

Hasta hace unos meses, el actor estaba en una relación con la también doble de acción y deportista de parkour, Ella Bucio. Su ex pareja participó en los programas de Televisa Reto 4 Elementos y Guerreros 2020. Aunque no se sabe cómo se conocieron, muchos de los fans apuestan a que fue dentro de las grabaciones de Rosario Tijeras en el 2016, pues compartieron foro.

Previo a la relación con Mauricio, ella entabló un romance con Yann “Lobo” Martín mientras participó en Reto 4 Elementos. Según información que se otorgó en Guerreros 2020, se sabe que Bucio y Yann rompieron su relación por una infidelidad.

