Exatlón: quién es el “gran amor” de Mati Álvarez

Video: Instagram / @matialvarezs

Exatlón México finalizó el pasado domingo 4 de abril y una de las más grandes sorpresas que dejó el reality deportivo fue el triunfo obtenido por Mati Álvarez tras vencer a Evelyn Guijarro con un marcador final de 4-1.

“Esto es por México, por mi familia y por todas las personas que confiaron en mi allá afuera. Exatlón México es una familia y agradezco. Quiero decirle a todas las niñas que sigan sus sueños y que jamás se rindan, todo se puede lograr con disciplina y pasión”, declaró Álvarez después de consagrarse como la primera tricampeona del reality.

A partir de entonces, Álvarez se ha dedicado a descansar, conceder entrevistas y mostrarse con ex compañeros de la producción de TV Azteca, debido a que formó grandes vínculos con los participantes del programa. Entre ellos destaca su relación con Carolina Mendoza “Sunshine”, la clavadista olímpica que salió de la competencia debido a una lesión en la rodilla.

Recientemente, Mati Álvarez compartió en su cuenta de Instagram una serie de historias junto con Carolina, a quien definió como “el amor de mi vida”: “Les voy a confesar algo, que el amor de mi vida, nada más que no se puede, no se puede, es Caro Sunshine, de verdad, serías mi chica ideal”, reveló la tricampeona, con lo cual dejó claro que no se trata de una relación entre ambas o un vínculo diferente al de una amistad.

Con su último triunfo en el reality, Mati Álvarez se convirtió en tricampeona de "Exatlón México" (Foto: Twitter / @matiarchive)

Carolina Mendoza también subió historias junto con su ex compañera, en donde mostraron el afecto que se tienen: “Últimamente mis días han sido muy largos, pero todo vale la pena”. Tras estas palabras, Mati Álvarez la abrazó, le dio un beso en la mejilla y aseguró “porque miren con quién está”. Después, Carolina dijo que recientemente vio a Aristeo Cázares en referencia a una cita que tuvo con él en un restaurante de Polanco, aunque ninguno de los dos ha confirmado una relación

Las atletas también subieron videos juntas arriba de un coche, mientras bailaban al ritmo de la música y compartieron su visita a un restaurante de ramen. Estos eventos tuvieron lugar a pocos días de que Mati Álvarez aseguró que esta fue su última participación en Exatlón.

“Agradezco mucho la oportunidad pero está cañón, este fue el último Exatlón de mi vida. Ya no habrá otro”, dijo la atleta en entrevista para el programa Venga La Alegría. Declaró que se siente satisfecha son su participación en el reality, pero ahora está en busca de retomar su vida cotidiana y reunirse con su familia en México, esto tras seis meses de grabaciones en las playas de República Dominicana.

“Así se vive el Exatlón, se vive por etapas, empecé muy bien, después extrañas, luego bien. En Navidad y en mi cumpleaños la pasé muy mal, imagínate, dos cumpleaños aquí, dos navidades, dos Años nuevo, se pasa la vida muy rápido”, explicó ante las cámaras de TV Azteca

Mati Álvarez aseguró que no volverá para próximas ediciones del reality televisivo (Foto: Twitter@ExatlonMx)

Después, explicó que ella se considera una persona “súper” competitiva y que su objetivo es salir a ganar. Sin embargo, Álvarez especificó que esto no le impidió el haber disfrutado más a sus compañeros, así como los premios que obtuvo gracias a sus victorias.

“Desde la tercer temporada y esta nunca me tocó ir a un duelo de eliminación, no sé lo que se siente. Nunca me tocó sacar a alguien. Yo nunca tuve la sensación de sacar a nadie, y mucho menos a alguien de tu equipo. Creo que es una sensación muy dura, cuando te toca competir y ganarte tu lugar”, agregó.

Al final de la entrevista, Mati Álvarez aseguró que la contienda de duelos físicos le dejó un importante crecimiento personal: “Lo que me llevo, es el crecimiento personal, saber que puedes más de lo que te imaginas. Había días que no me quería levantar pero siempre encuentras esa fuerza, ese motivo, sigues adelante”.

REFERENCIAS:

Exatlón 2021: por qué Mati Álvarez no volverá al reality