Kanye West, molesto con Kim Kardashian: asegura que fue él quién le pidió el divorcio

Kanye West respondió a la solicitud de su divorcio el viernes , dos meses después, y pidió la custodia compartida de sus cuatros hijos (Reuters)

Kanye West está de acuerdo con Kim Kardashian en que deberían tener la custodia compartida de sus cuatro hijos y ninguno de ellos necesita manutención conyugal, según los nuevos documentos de su proceso de divorcio que fueron filtrados a la prensa.

Los abogados del rapero de 43 años presentaron su respuesta a la solicitud legal de Kardashian el pasado viernes, casi dos meses después de que ella la cursara.

La presentación de West fue prácticamente idéntica a la petición original de Kim y acordó en que el matrimonio debería terminar por “diferencias irreconciliables” a la vez que ambos deberían compartir la custodia de sus hijos: North, de 7 años; Saint, 5; Chicago, 3; y Salmo, de 1.

Al igual que lo indica la solicitud de Kardashian, West pide que se cancele el derecho de la corte a otorgar manutención conyugal a cualquiera de los involucrados. Según la petición de la empresaria del 19 de febrero, los dos tienen un acuerdo prenupcial y, según él, mantuvieron sus propiedades separadas durante todo el matrimonio.

Este acuerdo inminente entre ambas partes pone fin a una de las uniones de celebridades más poderosas en las últimas décadas. Fue el primer matrimonio de West y el tercero de Kardashian, quien no le ha pedido a la corte que cambie su nombre nuevamente a solo Kardashian, aunque aún puede hacerlo durante el proceso de divorcio.

Kanye West y Kim Kardashian estuvieron casados casi siete años (Shutterstock)

Pero el popular rapero está molesto por la forma en la que se está abordando la separación en los medios su separación ya que, según fuentes cercanas al músico, no es cierto que haya sido la empresaria la que tomó la decisión de la separación, sino que fue él quien decidió alejarse de su esposa, algo que ha venido declarando desde hace varios meses.

Para el cantante, la única razón que lo llevaba a permanecer junto a la empresaria eran los cuatro hijos que tienen en común. Las fuentes aseguraron que West quería separarse y que fue Kardashian quien hizo todo lo posible por mantener la relación.

“En realidad, fue él quien dijo durante un año que no tenían nada en común excepto los niños y que quería salir de ahí”, aseguró una de las fuentes al medio estadounidense Page Six. “Ella hizo todo lo posible para tratar de salvar el matrimonio”.

La fuente agregó que la dejó “presentar primero el divorcio por dignidad”.

“Incluso antes de que Kim solicitara el divorcio, Kanye cambió sus números y dijo: ‘Pueden comunicarse conmigo a través de mi seguridad’”, agregó en informante.

La fuente agregó, que “Kim no está segura de cómo será el futuro, pero le ha dejado claro a Kanye que puede pasar tiempo con sus hijos cuando quiera”.





Kim Kardashian y Kanye West con sus cuatro hijos

La estrella del reality “Keeping Up with the Kardashians” vive en su mansión de Los Ángeles con sus cuatro hijos, mientras que su ex permanece en su rancho de Wyoming.

La estrella televisiva estadounidense contrató a la temida abogada de Hollywood, Laura Wasser, quien también representó a estrellas como Angelina Jolie, Britney Spears y Johnny Depp.

Wasser también cerró el divorcio de la empresaria con el jugador de la NBA, Kris Humphries, tras su fugaz matrimonio de 72 días en el año 2011. Antes de Humphries, Kim se casó con Damon Thomas, un productor musical, con quien mantuvo una relación de tres años.

