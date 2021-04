Kanye West pidió la custodia compartida de sus hijos con Kim Kardashian

El rapero estadounidense Kanye West respondió a la solicitud de divorcio de Kim Kardashian (Foto: EFE/EPA/ETIENNE LAURENT)

Tras casi dos meses de que Kim Kardashian hubiera solicitado el divorcio de Kanye West, él finalmente respondió a la solicitud. En esta el rapero pidió la custodia legal y física conjunta de los cuatro hijos que comparten.

De acuerdo con los documentos obtenidos por USA Today, la solicitud que hizo el también productor fue hecha el viernes 9 de abril y con esta finalmente se podrá comenzar el proceso para finalizar su matrimonio legalmente.

Según la publicación, la solicitud era “virtualmente idéntica” a la de la empresaria, acordando que el matrimonio debería terminar debido a “diferencias irreconciliables”. Además de que ninguno de los dos buscará manutención conyugal.

Hasta hace unas semanas, el cantante no había respondido a la solicitud de divorcio de la empresaria porque no creía que ella hable en serio sobre la separación. Hasta antes del fin de semana pasado, la mediática estadounidense, no había obtenido ningún tipo de respuesta por parte del rapero ni de sus abogados. Al parecer, el músico no se había tomado muy en serio el deseo de su esposa y madre de sus cuatro hijos.

West pidió la custodia compartida de sus hijos (Foto: Stephen Lovekin/Shutterstock)

“Kanye no ha presentado una respuesta a la solicitud de divorcio porque todavía no acepta que Kim lleve el divorcio hasta su final”, dijo una fuente al sitio HollywoodLife.

“Él sabe cómo es Kim y sabe que ella no quiere hacer esto. Realmente no cree que Kim vaya a terminar con su matrimonio. Kanye ve esto como un movimiento en un juego de ajedrez, por lo que no ha reaccionado ni hecho nada. Parece no tener planes de presentar una respuesta en el corto plazo”, agregó la fuente.

Kim Kardashian, de 40 años, solicitó el divorcio en febrero después de meses de rumores de que la pareja estaba atravesando una grave crisis en su matrimonio de seis años.

La empresaria y estrella del reality show “Keeping Up with the Kardashians” vive en su mansión de Los Ángeles con sus cuatro hijos: North de 7 años de edad, Saint de 5, Chicago de 3 y Psalm de 1, mientras que Kanye, de 43 años, permanece en su rancho de Wyoming.

Presuntamente, el rapero no creía que la empresaria estuviera hablando en serio en cuanto al divorcio (Foto: Broadimage/Shutterstock)

El mayor obstáculo en las conversaciones del acuerdo de divorcio de la pareja podría estar en su casa familiar en Calabasas, California, que se sometió a un rediseño total ideado por Kanye y que la revista Architectural Digest la describió como “un oasis de pureza y luz”.

El poderoso y popular matrimonio estadounidense trabajó en su mansión minimalista totalmente blanca con el reconocido diseñador belga Axel Vervoordt. Pagaron USD 40 millones por la imponente propiedad y gastaron USD 20 millones en renovaciones.

En los últimos meses la pareja llevaba vidas separadas y su crisis tenía difícil solución. Con la solicitud del divorcio se terminó la historia de amor que parecía de cuento de hadas cuando se casaron en un castillo en Florencia, Italia, el 24 de mayo de 2014.

Pese a la grave crisis entre ellos por las acusaciones que hizo Kanye a través de redes sociales el año pasado y que los llevó a separarse.

El hogar que la pareja comparte, podría ser un tema de disputa (Foto: Grosby)

Este sería el tercer divorcio para Kim Kardashian, de 40 años y para el proceso de separación contrató a Laura Wasser, quien también representó a estrellas como Angelina Jolie, Britney Spears y Johnny Depp, para su divorcio con el jugador de la NBA, Kris Humphries, tras su fugaz matrimonio de 72 días en el año 2011. Antes de Humphries, la empresaria se casó con Damon Thomas, un productor musical, con quien mantuvo una relación de tres años.

SEGUIR LEYENDO: