“A una influencer solo le pagan si muestra las nalgas”: las fuertes declaraciones de Ferca tras no recibir apoyo para proteger animales

La presentadora de televisión rescata perros abandonados (Foto: @eriferca/Instagram)

Erika Fernández, mejor conocida como “Ferca”, declaró que el apoyo económico que dan las marcas sólo es para quienes muestran su cuerpo y no para causas con sentido social.

Además de su carrera profesional, Ferca se dedica a salvar perros en estado de abandono, los cuida hasta que encuentran un nuevo hogar. Por tal motivo, algunas empresas la buscaron para hacer colaboraciones pero no le ofrecieron apoyo económico porque se trata de una causa social.

“Muchas marcas creen que lo que hago es gratis y que los perros se sanan solos, se recogen solos y todo se paga solo y que por ser una causa no deben ayudarme a pagar por ella, solo quieren COLABORACIONES !! (¡Ah, pero a una “influencer” que si sólo muestra las nalgas a ellas si les pagan!), escribió en su Instagram.

La originaria de Colombia, es conocida en el medio de espectáculo por ser la actual es presentadora en el canal Fox Sports. Pero también tiene una fundación que se dedica a salvar perros que fueron abandonados, curarlos y protegerlos hasta que encuentren un nuevo dueño. Por lo que tuvo la oportunidad de trabajar con empresas que la buscaron, pero a cambio de hacer menciones gratis.

Debido a ello, la conductora no quiso colaborar con esas empresas y optó por utilizar los recursos de internet. Usa la cuenta @amorsinraza para difundir la adopción de perros. También, hace esa labor en su cuenta personal @eriferca y la respuesta del público ha sido favorable.

Erika Fernández es conductora de deportes (Foto: @eriferca/Instagram)

Debido a la cantidad de caninos que tiene, la conductora de de 35 años no se da basto con los gastos para mantenerlos a todos, por lo que se vio en la necesidad de abrir una página oficial en donde comparte contenido exclusivo a cambio de una suscripción mensual.

“Decidí tener esta página que les alegrará la vista y a mí me ayudará a seguir con lo que hago. ¿Es un ganar ganar no?, así de que si quieres ver contenido que no verás aquí en Instagram , pues entra www.Eriferca.com...No, no es mostrar la nalgas, es seguir llevando un mensaje a todas las personas que aman los animales”, posteó.

Estudió enfermería y también es modelo (Foto: @eriferca/Instagram)

Con ello, la conductora colombiana espera que sus seguidores sigan contribuyendo en la noble causa que apoya y de la que forma parte. La página lleva poco más de una semana desde que comenzó a funcionar. Quienes se quieran unir pueden hacerlo pagando 1, 6 o 12 meses.

Un ejemplo de su trabajo humanitario fue la publicación que hizo hace algunas semanas sobre una perrita que fue abandonada en un basurero.

“La basura de algunos es el tesoro de otros. ¿Recuerdan a tesorito?, ¿la perrita que tiraron al basurero porque ya no la querían?, pues ya está lista para un hogar lleno de amor y aventuras...es muy juguetona y activa, tiene 1 año aproximadamente, sigue aprendiendo y descubriendo el mundo”, dijo.

Tuvo algunas fotos en la Revista H de México (Foto: @eriferca/Instagram)

Antes de ser presentadora de televisión, Ferca salió de su natal Colombia para estudiar la carrera de enfermería en Miami, Estados Unidos. Sin embargo, la practica de su profesión no le agradó, por lo que buscó otras opciones como modelo.

Así llegó a trabajar en México a lado de Facundo en Turnocturno. Posteriormente, debido a la salida de Tania Rincón, el espacio como conductora de Fox quedó disponible para ella. A pesar de no tener muchos conocimientos en deportes, la colombiana se ganó rápidamente un espacio en el gusto de los televidentes por su carisma y su atractiva figura.

Después de un tiempo, la conductora fue parte de un número de la Revista H de México, en donde deleitó al público masculino con una serie de fotografías candentes y con poca ropa.

Debido a que creció su popularidad, actualmente Erika Fernández tiene más de un millón de seguidores en Instagram. Constantemente comparte fotos subidas de tono u otras en donde sale con sus mascotas y perritos que rescata de la calle.

