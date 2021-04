“Mi propiedad más chiquita, vale más que todas estas”: Roberto Palazuelos desmintió manipular a Andrés García por herencia

El diamante Negro dijo no estar interesado económicamente (Foto: Instagram @robertopalazuelosbadeaux)

El controversial Roberto Palazuelos por fin esclareció las razones por las que Andrés García decidió nombrarlo heredero mayoritario al otorgarle el 50 por ciento de sus propiedades y recalcó que los hijos del actor lo acusaron de manipular a su padre para conseguir dichos bienes.

“(Los hijos de Andrés García) son como familia para mí y Sandy también. Querían la aclaración de si yo había manipulado las coas o así y yo le dije: ‘mira, Osito, te digo una cosa, la más chiquita de mis propiedades, vale más que todas estas’”, contó el Diamante Negro en entrevista para Ventaneando.

Asimismo, el actor de Niña Amada Mía destacó que le dijo a Leonardo, hijo de García, que él no había intentado manipular a su padre y que no tenía ningún interés económico, pero consideraba que la decisión de Andrés García se debía a que este conocía y confiaba en su capacidad para administrar sus propiedades.

Creo que Andrés se siente cuidado por mí y además siente que en mis manos, las cosas no se van a perder.

Andrés García dejó el 50% de sus propiedades a Palazuelos (Foto: Instagram @entrefamososoficial)

Palazuelos aprovechó el espacio para comentar algunas ideas que tenía para realizar en los lugares que incluyen la herencia prometida y añadió que esperaba en algún momento poder construir un hotel que se llamara “La Leyenda” y rendir un homenaje a Andrés con esto.

O sino venderlo todo antes de que se nos vaya, pero además ese viejo no se va a ir, porque además está como un roble. El único problema que tiene son sus problemas en la espalda, pero está super lúcido, más inteligente que nada, no tiene problemas del corazón [...] pero yo creo que nos va a durar mucho Andrés García.

El Diamante Negro mencionó que en un inicio él le sugirió a García que lo pusiera como la persona encargada de cumplir su última voluntad y de cuidar sus bienes hasta que se repartieran entre las personas a quien pondría en su testamento, no obstante, se sorprendió cuando el famoso le dio una noticia totalmente diferente.

Palazuelos fue acusado de manipulador por herencia (Foto: Instagram @robertopalazuelosbadeaux)

“Yo le sugerí a él que me pusiera como albacea para que yo pusiera orden entre todos sus familiares para distribuir sus bienes porque el sentía que se iba a morir. Entonces, de repente, un día me llegó y dijo que ya estaba el testamento y le dije: ‘Muy bien, ¿me pusiste del albacea?’, me dice: ‘Sí’. Le digo ‘Déjame checarlo’ y, de repente, lo empiezo a leer y me dejó el 50 por ciento de todas sus propiedades”, dijo Palazuelos para el programa transmitido por TV Azteca.

Cabe recordar que el actor y productor mexicano, Andrés García dijo para TVyNovelas a principios de año que había presentido la muerte, por lo que estaba decidido a realizar su testamento y pedirle a su esposa Margarita Portillo, que haga valer su última voluntad cuando él parta.

El celebre actor subrayó que su esposa Margarita tiene la versión original de su testamento y el Diamante Negro una copia. Además, afirmó que los herederos de su fortuna y demás posesiones materiales son la antes mencionada esposa, su hermana Rosa María García, Roberto Palazuelos, sus dos hijos Leonardo y Andrés y la madre éstos cuyo nombre es Sara Vale.

