Exatlón Estados Unidos: qué ex participante podría demandar y por qué

Una participante de Exatlón Estados Unidos dio a conocer que interpondrá una demanda contra la producción del programa por haber sido víctima de acoso (Foto: Instagram / @olimpia.villalobos)

A pesar de que la cuarta temporada de Exatlón México llegó a su fin el pasado domingo 4 de abril, el afamado programa aún sigue dando de qué hablar. En esta ocasión es en su versión de Telemundo, debido a que una deportista que participó en el reality interpondrá una demanda en contra de la producción por haber sufrido acoso.

Así lo dieron a conocer Elisa Beristain y Javier Ceriani en el programa de YouTube Chisme No Like. De acuerdo con los conductores, se trata de Olimpia Villalobos, quien presuntamente fue víctima de acoso por parte de un integrante del equipo de producción. También se informó que la atleta no podía revelar esta información, debido a un contrato que firmó con la cadena de televisión.

“Viene un tendal de demandas, en este caso la atleta Olimpia Villalobos. Ya sabemos quién la molestó, es alguien lamentablemente del equipo de Cisco Suárez de Telemundo, esto es grave porque ya está la abogada implantando la demanda”, comentó Javier Ceriani durante la emisión del programa. El conductor de espectáculos también afirmó que aún no se tiene certeza de si la demanda se interpondrá contra la producción del programa o contra la televisora.

La atleta Olimpia Villalobos denunció haber sufrido acoso por parte de la producción del show de Telemundo (Foto: Instagram / @olimpia.villalobos)

Olimpia Villalobos ha representado a México en diferentes competencias internacionales en la disciplina salto en garrocha y formó parte de Exatlón Estados Unidos, donde su última participación fue en 2020: “Pasé una semana INCREÍBLE en los circuitos, me hubiera encantado estar más tiempo, agarrar ritmo y dar batalla en un mejor nivel como todos los televidentes lo merecen confieso que me quedo con hambre de más pero esta mini experiencia me deja AGRADECIDA y con una gran satisfacción! Me llevo nuevas amistades y recuerdos maravillosos, lo disfrute bastante, reí y me divertí muchísimo”, publicó en su cuenta de Instagram tras su salida del programa.

Esta noticia llega en medio de una serie de polémicas que ha protagonizado la versión de Estados Unidos del show deportivo, debido a que recientemente dos de sus participantes fueron expulsados por posesión de celulares y marihuana. Esta información también se dio a conocer en el programa Chisme No Like, espacio donde desde hace tiempo se lleva una ardua investigación sobre supuestos abusos y engaños del show de Telemundo.

De acuerdo con el programa de entretenimiento, los involucrados serían Denisse Novoa y Frank Beltre, aunque se desconoce si los responsables obtuvieron estos objetos prohibidos por su cuenta o si alguien de producción les ayudó a tenerlos.

El reality show estdounidense ha protagonizado distintas polémicas en las últimas semanas (Foto: Instagram @exatlonestadosunidos)

Tiempo después, el conductor del programa, Frederik Oldenburg, dio a conocer que ambos sí fueron expulsados, pero no explicó los motivos: “Frank Beltré, del equipo de los Famosos, y Denisse Novoa, del equipo de los Contendientes, no seguirán en la competencia”.

A este hecho se suma que el pasado 12 de abril el programa de Telemundo informó el castigo de 6 de sus participantes durante tres días: “Para proteger la integridad de la competencia, hay estrictas reglas que se deben seguir. Algunos de los atletas no han seguido esas reglas y han sido suspendidos por tres días”, dijo conductor del reality show.

Oldenburg no especificó las causas por las cuales fueron suspendidos los atletas, pero sí informó los nombres de estos, tres del equipo rojo y tres del equipo azul. De los primeros se encuentra Norma Palafox, Eric Alejandro y Nathalia Sánchez. Mientras que del segundo están Octavio González, Ana Parra y Rafael Soriano.

SEGUIR LEYENDO: