Exatlón Estados Unidos: quiénes son los concursantes acusados de romper las reglas

Puede que la edición mexicana de Exatlón haya acabado, pero no por ello significa que el afamado programa de resistencia física y mental ya dejará de dar de qué hablar. En este caso, es posible que la versión estadounidense esté envuelta en controversia.

Hace unos días comenzó a circular la noticia de que supuestamente dos de sus participantes fueron expulsados del reality show traído por Telemundo. Los motivos de este despido serían por posesión de celulares y marihuana. No hay que olvidar que los participantes de este programa tienen prohibido tener otras formas de comunicación con el mundo exterior.

Quienes estuvieron a cargo de dar esta información fueron Javier Ceriani y Elisa Beristain, conductores del programa de YouTube Chisme No Like. Desde hace tiempo llevan una investigación ardua sobre supuestos abusos y engaños de este show en su formato estadounidense; en esta ocasión aclararon que desconocen si los responsables obtuvieron estos objetos prohibidos por su cuenta o si alguien de producción les ayudó a tenerlos. No obstante dieron las identidades de estos.

La quinta temporada de la versión de Telemundo se estrenó el pasado enero (Foto:@ExatlonTVEEUU / Twitter)

Por una parte señalaron a Denisse Novoa, también conocida como “La Pantera”. Esta participante, que está dentro del equipo de los Contendientes, es de origen mexicano. Nacida en Veracruz, Denisse se mudó a Estados Unidos a los 14 años cuando sus padres se divorciaron. Pasó buena parte de estos años viviendo con su padre.

De acuerdo con la biografía disponible en el sitio oficial de Exatlón Estados Unidos, Denisse tiene 26 años, además de que, por profesión, ella es actriz. Ha tratado de despegar su carrera artística con pequeñas participaciones en telenovelas, programas de televisión y videos musicales grabados en Miami, Florida.

Sin embargo, también ha trabajado fuera de la actuación, pues ha sido gerente de un hotel en South Beach. Por otra parte, a pesar de que está centrada en otros aspectos de su vida, también ha practicado varios deportes a lo largo de su vida: gimnasia, natación, fútbol, baloncesto y golf.

Denisse Novoa no sólo es reconocida por su belleza dentro del programa, sino también por su alto rendimiento y sus buenos resultados en las pruebas físicas (Foto: @denisse_novoa / Instagram)

Denisse ya había participado en la temporada 3 del reality show; no obstante, tuvo que abandonar el proyecto justo en la semana de las finales luego de que sufriera una lesión que la llevó a no poder participar. Tal como lo permite el formato del programa, los productores la eligieron al igual que otros once ex participantes para que diera la revancha.

El otro participante al que señalaron en Chisme No Like es del equipo rojo de los Famosos. Se trata de Frank Beltre, un deportista originario de Azua, República Dominicana. De acuerdo con su biografía oficial, este participante ha sido cercano al deporte desde siempre, siendo el béisbol la primera disciplina en la que incursionó en su país natal hasta los 11 años.

De ahí, luego de que se mudara a Nueva Jersey, comenzó a practicar fútbol americano, deporte en el que destacó tanto que obtuvo una beca para estudiar en la Universidad de Towson. Luego de graduarse de ahí, comenzó una carrera profesional en la National Football League (NFL) y en la Canadian Football League (CFL).

Frank es uno de los integrantes más destacados de los Famosos, siendo que esta es su primera temporada dentro de Exatlón.

Frank Beltre es un deportista de la CFL de 30 años (Foto: @beltre__ / Instagram)

Hasta ahora no se ha confirmado la salida de ninguno de ellos. Si bien usuarios de Internet han bombardeado las redes sociales oficiales de Exatlón Estados Unidos y piden que se aclare la supuesta salida de La Pantera y de Frank, no se han pronunciado al respecto.

Del mismo modo, tanto Denisse como el deportista dominicano no han tocado el tema en redes sociales y se han limitado a actualizar lo que ocurrió en el programa durante su última transmisión. Por ahora, se sabe que la emisión ha transcurrido con normalidad, pues la última eliminada fue Claudia Ramos, del equipo de los Contendientes.

