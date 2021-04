Cómo fue el día que Jolette salió de La Academia

Durante mucho tiempo La Academia fue uno de los programas hito de Tv Azteca. En primer lugar porque vino a revolucionar la televisión mexicana con un formato fresco para un reality show de competencia y la premisa era, a todas luces, novedosa: ayudar a jóvenes talentos a alcanzar su sueño de ser músicos de renombre. Sin embargo, no sólo por esto sería reconocida esta producción.

Fue por ahí de 2005 que este programa de canto estrenaba a su cuarta generación. Con un total de 18 alumnos que reunieron en un ajetreado casting por toda la República Mexicana, el elenco final contaría con grandes voces como las de Yuridia, Erasmo y Edgar. Pero buena parte de la atención (y del rating) se iría hacia una alumna. Su nombre era Jolette y era originaria de Jalisco.

La controversia con Jolette Guadalupe Hernández Navarrete empezaría desde su tercer concierto frente a los jueces. Por aquel entonces todavía contaban con la participación de Arturo López Gavito y de la mismísima Lolita Cortés, quien era popular por sus críticas mordaces y demasiado francas. Luego de una desafortunada interpretación de Quiero montarme a tu velero del grupo La Fiesta, los jueces la señalaron por su mala respiración, por la falta de soltura, entre otros tantos problemas.

En muchas ocasiones se hizo obvio lo difícil que le resultaba cantar y bailar a la vez (Captura: Archivo)

A partir de ese momento, Jolette destacaría entre sus compañeros de generación por ser de las pocas con el suficiente valor para responderle a Gavito y a Cortés, no sólo para hacer frente a sus preguntas con confianza, sino incluso dirigirse a ellos con burla y con claros toques de sarcasmo. Esto desembocaría en más discusiones de la controversial cantante con el jurado, con sus profesores y con los demás alumnos de la casa.

Las críticas siempre irían sobre el mal manejo que tenía Jolette sobre el escenario. A veces era por su falta de soltura a la hora de bailar, luego por cómo parecía ahogarse en plena interpretación, por falta de vocalización, por un mal manejo de su voz en una nota... Los motivos estaban de sobra y en muchas ocasiones le insistían a Jolette que no era cantante.

Sin embargo, la ahora conductora sobrevivía a todas las eliminaciones y eso causaría la “indignación” de Cortés, quien era la que protagonizaba las discusiones con su alumna. Como ejemplo de ello estuvo la ocasión en que Lolita aseveró que Jolette no tenía el derecho de portar un traje de charra si no le hacía justicia al género de ranchera; a esto la joven de ese entonces le aseguró que tenía toda la libertad de hacerlo pues era un traje tradicional de su estado.

En muchas ocasiones respondió con sarcasmo a las críticas de Lolita Cortés y Arturo López Gavito (Foto: Twitter @Aldo_Lobato)

Estos y más choques entre la explosiva actriz teatral y la alumna se dieron en muchos conciertos. Uno de los momentos más recordados de la historia de La Academia y de la televisión mexicana, fue cuando Lolita Cortés, durante la séptima gala y ya harta de las participaciones de Jolette, hizo un pedido especial al público:

“Quiero pedir a todos nuestros televidentes que ya no voten por ella. Les pido de corazón... Yo creo que México es un país que nos ha dado excelentes artistas, cantantes, compositores. Y yo creo que la que lo está pasando más mal es Jolette. Yo pido, por favor, que ya no voten por ella”.

A pesar de la solicitud hecha por Lolita, esta alumna polémica continuó dentro del programa durante varias semanas. Las discusiones siguieron a tal grado que hubo un punto donde la madre de Jolette aparecía entre el público con las ganas de intervenir, pues a la hora de que la joven jaliscience pasaba a recibir su crítica, todo el panel de jueces se convertía en un campo de batalla.

Uno de los momentos más memorables de la carrera de Lolita Cortés ocurrió cuando le pidió encarecidamente al público de La Academia que dejara de votar por Jolette (Captura: Archivo)

También era común que Jolette expresara abiertamente sus deseos de abandonar el proyecto. Si bien era cierto que le decía a todo el munto que si seguía dentro de La Academia era porque el público así lo pedía, con cada semana se evidenciaba más y más su hartazgo.

Uno de los momentos más dramáticos ocurrió durante la expulsión de Paula. Mientras el resto de los alumnos le hacían una conmovedora despedida a esta expulsada, Jolette aprovechaba el momento para escabullirse fuera del escenario con un único objetivo: irse finalmente del programa. Por supuesto, no le permitieron hacer tal cosa, pero quedó demostrado que Jolette ya estaba cansada del constante ataque que recibía.

Esto eclipsaría durante la semana 14 de transmisión de La Academia. Luego de que peleara con Gavito y Cortés, y de que su madre otra vez tuviera la intenciones de intervenir para defenderla, a Jolette pareció mantener la compostura, misma que se quebrantaría cuando sus propios profesores hablaron para decirle que era mejor que se fuera.

Llegó un punto en que la jaliscience ya no soportó más el rechazo que recibía de todos y decidió abandonar La Academia en plena gala (Foto: Twitter @JOSEMAR87)

Con lo anterior, la aspirante a música no pudo soportar más la presión y tuvo que ponerle fin a su calvario. “Algo de lo que me motiva a retirarme es que ya no voy a contar con el apoyo de mis maestros”, expresó en el momento previo a la eliminación. “Evidentemente les molesta mi presencia. Soy muy fuerte, de verdad; he llegado muy lejos. No me voy triste”.

Luego de decir esto y que le apagaran el micrófono, devolvió este al conductor y comenzó a caminar fuera del escenario sin darle tiempo a nadie de decirle algo más. En ese momento terminaría la leyenda que sería Jolette en La Academia a través de sus incontables controversias.

Muchos años después, Jolette tendría participación en Bailando por un sueño, y luego probaría suerte como conductora en programas como Cuídate de la cámara y en el matutino de Televisa, Hoy.

