La Academia: cuál fue el origen del conflicto entre Toñita y Myriam

El último ataque directo que hubo entre las dos ex-académicas fue por parte de Myriam Montemayor, donde dijo que Toñita la ofendió cuando estuvieron en La Academia (Twitter @lanegradeoroofi e IG: myriammontecruz_)

Antonia Salazar Zamora, mejor conocida como Toñita, y Myriam Montemayor han protagonizado una rivalidad que ya va para tres años desde que se hizo pública. En agosto de 2019, la también llamada “Negra de Oro” llamó “hipócrita” a la ganadora de la primera generación de La Academia.

A partir de ese momento, ambas escribirían mensajes muy directos en redes sociales donde incluso responsabilizaban a la otra por cualquier daño que pudiera ocurrirles: Toñita, por un lado, decía que Myriam sería la culpable si es que llegaba al suicidio, mientras que Myriam también mencionó que la culparía por cualquier cosa que le pasara. De ahí, si bien las aguas estuvieron tranquilas por un tiempo, el tema de sus peleas todavía da de qué hablar.

En entrevista para De Primera Mano, Toñita hizo referencia al último tuit polémico que soltó su ex-compañera de reality show, Myriam. No hay que olvidar que el pasado 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, la cantante originaria de Nuevo León publicó una serie de mensajes donde aseguró haber sido víctima de misoginia y machismo por parte de tres compañeros de generación suyos: Raúl Sandoval, Víctor García y Toñita.

Luego del controversial tuit que Montemayor publicó el pasado 8 de marzo, ya no ha declarado nada más sobre el tema (Foto: Archivo)

La veracruzana quiso dejar en claro que incluso ella había dejado por la paz el asunto con Myriam, puesto que en estos momentos estaba más concentrada con la promoción de su nueva canción, Castillos en el aire. Sin embargo, advirtió a Montemayor que, de querer continuar con el pleito, ella sin problemas podía hablar con “la verdad” y sacar sus “trapitos al sol”.

Toñita, por otra parte, aseguró que Myriam no quiere ser honesta, puesto que no le conviene confesar que “tiene problemas de disciplina” y que es “berrinchuda”. Además de que tampoco parece favorecerle admitir una acusación muy delicada que lanzó la Negra de Oro hace tiempo: de acuerdo con declaraciones que hizo esta cantante en el pasado, Myriam Montemayor habría encerrado a una ex-pareja suya durante 15 días para evitar que hablara con otras mujeres. Hasta la fecha, Toñita sostiene que esto en verdad ocurrió.

Si bien declaró que no tiene que perdonarle nada a Myriam, Toñita se defendió de que nunca, durante toda su estancia en La Academia, pidió a nadie que agredieran o insultaran a su compañera. Incluso aseveró que no tenía sentido que Myriam asegurara que sus supuestas agresiones ocurrieran mientras formaron parte del reality show, cuando todos los televidentes podían estar atentos a los estudiantes las 24 horas del día por las cámaras que había en la casa donde vivieron.

Toñita todavía sostiene que es verdad aquella historia donde Myriam encerró a un ex-novio suyo durante 15 días por celos (Foto: Cuartoscuro)

La historia de su pleito

Los primeros roces que tuvieron estas cantantes se dieron a través de sus cuentas de Twitter cuando Toñita, entre otras cosas, llamó a Myriam una “hipócrita” y “Doña Loqueras”. En uno de sus varios mensajes directos, la veracruzana escribió: “Si algo me molesta en esta vida es la gente hipócrita. Ya bájale porque si tú no te callas la boca entonces la mía va a decir todas las cosas que tú has hecho y no son nada bonitas y lo sabes. Te etiqueto para que veas que yo no juego, doble cara”.

El incesante asedio que hubo por parte de las dos incluyó un video en el Instagram de Toñita, donde esta aseguró que había recibido amenazas por parte de los fans de Myriam. Ahí fue cuando reveló que, por entonces, estaba pasando por un cuadro mixto de depresión y ansiedad que tenía su salud mental al borde, por lo que si llegaba a tener un intento de suicidio, sería culpa de Montemayor y de sus fans.

A su vez, Myriam declaró en ese momento que pasaba por una condición de salud delicada, por lo que si su estado empeoraba, sería a causa de Toñita y sus acusaciones.

Este fue uno de los tantos mensajes que Toñita mandó contra Myriam cuando apenas empezaban a hacer públicas sus peleas (Captura: Twitter)

Ya en declaraciones más recientes, antes de esta entrevista que hizo Toñita para los conductores de De Primera Mano, había tenido pláticas con los conductores de Chisme No Like donde aclaró que, si fue compinche de alguien, fue de Myriam, puesto que habían sido amigas sólo porque le “solapó” y “soportó” muchas faltas de respeto que tuvo tanto contra la Negra de Oro, como con otras personas.

Así, además de defender a Víctor y a Raúl de las acusaciones de Myriam, pidió que fuera a pedir ayuda profesional para velar por su salud mental: “Yo creo que ya tiene un problema severo... Yo le recomiendo, por salud mental, que vaya con un terapeuta que le ayude a sobrellevar sus problemas pasados, para que ella en un presente esté mucho mejor”.

