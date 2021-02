De la muerte de Hiromi y “Lolo” a las peleas: las tragedias y escándalos de “La Academia”

Entre los nombres que destacan en La Academia están Lolo Jiménez, Hiromi y Toñita (Foto: Instagram@marlahiromi/@tonitamusic1)

La Academia comenzó en 2002 como una propuesta fresca para la televisión mexicana de entonces. De entre sus hasta ahora 12 generaciones han salido personajes queridos y reconocidos como Yahir, Víctor García, Carlos Rivera, Cynthia Rodríguez, Yuridia y Nadia. Así, la idea de impulsar las carreras musicales de cantantes novatos robó los corazones de los espectadores; sin embargo, La Academia no sólo ha sido destacada por su función como plataforma de lanzamiento.

Y es que este programa también ha sido opacado por una serie de escándalos y algunas tragedias que incluso trascienden a los clásicos encontronazos de Lolita Cortés, antigua jueza, con algunos de los alumnos de una de las casas más emblemáticas la televisión. Más bien el programa ha sido merecedor de discusiones por la muerte de antiguos miembros y, al mismo tiempo, polémicas en las que han envuelto a otros.

Eduardo “Lolo” Jiménez murió por COVID-19

La más reciente noticia relacionada con alumnos que estuvieron en La Academia fue “Lolo” Jiménez, de quien se supo que había contraído el virus que lo llevó a ser hospitalizado y entubado días antes. Estos serían los últimos momentos del cantante y actor pues perdería la batalla contra las consecuencias que dejó el COVID-19 en su cuerpo.

Eduardo perteneció a La Academia Bicentenario, una generación especial formada para conmemorar el inicio de la Independencia de México. Si bien no ganó en su temporada, trató de impulsar su carrera musical y actoral a través de Tv Azteca y, posteriormente, con ayuda de la empresa Ocesa.

Edu del Prado apenas tenía 40 años cuando murió (Foto: Instagram@upamemories)

Edu del Prado murió por neumonía

En 2018, los fanáticos del programa musical serían sacudidos por una mala noticia: Edu del Prado acaba de fallecer en su natal Valencia, España. Tenía 40 años. Poco después del anuncio, la propia familia del cantante salió para explicar los motivos de su muerte. Al parecer tuvo complicaciones con una neumonía con la que llevaba luchando desde hace tiempo. Desafortunadamente una infección que contrajo durante este estado de salud delicado resultó fatal.

Edu también perteneció a la edición especial de Bicentenario de La Academia, misma generación en la que quedaría en sexto lugar. No obstante, no fue el único intento de este cantante por proyectar su carrera como artista a través de un programa de talentos, también participó en La Voz Francia.

Hiromi y su esposo parecían muy ilusionados con la llegada de su primera hija (Foto: Instagram @marlahiromi)

Hiromi y su hija Julieta murieron en labor de parto

El 27 de septiembre de 2017 hubo otra noticia impactante: Hiromi, que entró en parto de manera repentina, acababa de fallecer a la par que su hija, quien se habría llamado Julieta. De acuerdo con su cuenta de Twitter, Hiromi parecía tranquila y mostraba su orgullo de ver a rescatistas japoneses ayudar en México luego del sismo que afectó a la capital.

La mayor especulación que hubo para las causas de muerte, es que Hiromi tenía HELLP, un síndrome que pone en riesgo la vida de la embarazada y del bebé; es considerado una variante de la preeclampsia.

Hiromi perteneció a la tercera generación de La Academia donde quedó en séptimo lugar, hecho que no le impidió ganarse los corazones de varios seguidores. Si bien no impulsó su carrera en televisión, lo hizo en el teatro musical. Tenía 34 años cuando murió y estaba casada con Fernando Santana, quien hasta la fecha la recuerda con cariño.

Si bien Toñita y Cynthia Rodríguez fueron de diferentes generaciones, se conocieron tiempo después en otro programa de Tv Azteca (Foto: @tonitamusic1/ IG - @cynoficial / IG.)

Toñita vs. Cynthia Rodríguez

Hace unas semanas, a través de una entrevista para Chisme No Like!, Toñita reveló que otra ex-integrante de La Academia obstaculizó su carrera en ascenso hace años. Sin temor a las represalias, la alumna de la primera generación señaló a Cynthia Rodríguez, actual conductora en Venga la Alegría. Al parecer, cuando ambas fueron participantes en otro reality show, tuvieron un malentendido; a a raíz de ello, Cynthia acusó a Toñita con altos ejecutivos que, como castigo, congelaron proyectos que “La Negra” tenía en puerta.

Y no sólo eso. Toñita también implicó que Cynthia ganó esa discusión porque, en ese entonces, mantenía una relación amorosa con uno de los altos ejecutivos de Tv Azteca, por lo que tenía preferencia. Si bien la polémica todavía continúa, la conductora de Venga la Alegría sólo aseguró en Twitter que las claves de su carrera fueron la “disciplina y mucho trabajo”.

Fátima Molina se dio a conocer en 2008 en La Academia (IG: lafatimamolina)

Fátima Molina y la muerte de sus padres

En 2019 en Guadalajara apareció en medios locales la noticia de un hombre que encadenó y asesinó a su esposa en su casa. Luego de matar a su pareja, dicho hombre se suicidó al tomar raticida. Si bien es una nota impactante, no parecía que iba a trascender hasta que, poco después, se reveló que esta pareja eran los padres de Fátima Molina.

Ella, que perteneció a la sexta generación de La Academia, desconoció los motivos que llevaron a su padre a cometer tal crimen. Sin embargo, después se sabría que el propio padre de la también actriz la llamó para confesarle lo que hizo. Hasta ahora ha tratado de continuar su carrera de actuación a pesar de este amargo episodio en su vida.

