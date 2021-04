Eiza González: con lonja y viendo mi trasero temblar, me siento más sexy que nunca

Eiza Gonzalés comparte otra foto en sesión para la revista (Cortesía: @theamazingmagazine)

La actriz Eiza González dijo estar orgullosa de su cuerpo, pese a tener celulitis y otras imperfecciones. Esta dijo en exclusiva con la revista SHAPE que a sus 31 años de edad se siente empoderada al aceptar su cuerpo.

“Hace cuatro años, me fui de viaje con mi novio de entonces y me fotografiaron paparazzi en la playa. Se podía ver celulitis en mi pierna en las fotos, y estaba tan avergonzada. Ahora me siento tan sexy cuando veo a mi celulitis o mi trasero, que es grande, con pequeños hoyuelos.

Me siento tan sexy solo con un movimiento, o cuando me siento y mis piernas crean ese poco de grasa en el costado de mi cadera. Realmente me gusta. Me siento como una mujer, puedo mover mi cuerpo y me hace sentir realmente empoderada, algo que nunca hubiera sentido en mis veintes “, aseguró a la publicación.

“Este no es un año cualquiera, pero intenta decírselo a Eiza González. Cuando nos pusimos al día con ella en Los Ángeles, a mediados de febrero, estaba filmando un thriller de gran presupuesto, promocionando una comedia oscura, y preparándose para el esperado estreno. del éxito de taquilla Godzilla vs. Kong”, describió SHAPE en su artículo a González.

Eiza Gonzales presume portada en Instagram (Cortesía: @theamazingmagazine)

Sobre su cuerpo dijo que ha llegado un punto donde lo ama junto con su edad. Explicó que no tiene intenciones de juzgarse y hará todo lo posible por seguir manteniéndose saludable.

También, hizo un llamado a sus fans para que aprecien sus su salud en tiempos pandémicos, pues según una reflexión que compartió, el cuerpo hace bastante para mantenernos vivos.

“Estoy llegando a esa edad en la que me siento segura. Esta chica que veo en el espejo es quien soy, y tengo que amarla. No quiero juzgarla. Quiero dar a mi cuerpo este mensaje: que estoy agradecido por él para que se mantenga saludable.

“Especialmente en medio de una pandemia, nos damos cuenta de que nuestros cuerpos están haciendo mucho para mantenernos con vida. Tenemos que estar agradecidos con ellos”, dijo la actriz.

En este artículo se describió como alguien que no tenía ni idea de que sería la invitada en una alfombra roja y que pisar Hollywood le cambiaría la vida por completo. “No mucha gente lo sabe, pero realmente cambió la trayectoria de mi vida profesional”.

Fotograma cedido este martes por Netflix en el que se registró a la actriz mexicana Eiza González, al representar a Fran, durante una escena de la película "I Care a Lot". EFE/Seacia Pavao/Netflix

Por otro lado, esta dijo a la revista que recientemente tuvo una lesión en la cadera, lo cual le dificultó realizar varios de sus proyectos durante la pandemia. “[Los proyectos] cambiaron la carrera de otras personas. Fue realmente difícil de ver. Tuve que hacer mucho trabajo interno para no desmoronarme”.

De hecho, no solo se recuperó, sino que se aceleró, varios proyectos como la película del Kaiju más famosos de Japón. “El accidente fue en realidad lo mejor que me pudo haber pasado. Ese tiempo y espacio me permitió conectarme con quien soy como persona, mi pasión.

Fue curioso porque cuando cumplí 30, poco antes, ya había empezado a pensar, OK, ¿quién soy yo en esta nueva década?”, se lee en el artículo sobre el proceso de introspección que pasó la actriz.

Eiza González ha contado con una larga trayectoria actoral, sin embargo, desde hace algunos años su carrera dio un vuelco al convertirse en actriz de películas internacionales. Recientemente, la mexicana participó en el rodaje del filme I care a lot (Descuida yo te cuido) -la cual se encuentra disponible en Netflix- y se negó rotundamente a utilizar maquillaje durante las grabaciones.

De acuerdo con Eiza, una de las razones por las que decidió mostrarse al natural durante este filme, se debió a que sentía que el personaje que estaba interpretando no tendría en su personalidad el hábito de utilizar grandes cantidades de aditamentos en su rostro.

SEGUIR LEYENDO: