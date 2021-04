De usar tenis de piel a la película de “Big Boy”: quién es Arturo Islas, el ambientalista criticado por supuestamente lucrar con su activismo

Arturo Islas se ha visto envuelto en diversas polémicas por contradecir sus actos con su discurso (IG: arturoislasallende)

En la descripción de su página oficial de internet se lee que es “Mexicano, actor, conductor, empresario y ambientalista convencido de que todos podemos hacer un cambio positivo por nuestro planeta.”

Ese es Arturo Islas Allende, quien en los últimos días ha estado envuelto en una polémica debido al supuesto rescate del elefante asiático de 40 años Roman, mejor conocido como “Big Boy”, el cual se efectuó el pasado martes en el circo Rolex.

De acuerdo con Islas Allende, “Big Boy” estuvo casi toda su vida encadenado y forzado a trabajar. Sin embargo, durante las últimas horas, las hermanas Fuentes, cuidadoras de Roman, y algunos usuarios de redes sociales se volcaron en su contra, pues afirman que todo fue un montaje, ya que ha protagonizado varias polémicas en su rol de ambientalista y “salvador” de animales.

Según Paola Fuentes, Big Boy tenía un buen cuidado y no había razones para que Arturo Islas lo comprara (Foto: Instagram / @arturodiasallende)

¿Quién es Arturo Islas?

Nació en la Ciudad de México el 30 de septiembre de 1986. Fue el hijo único del matrimonio de sus padres, pero también cuenta con tres medios hermanos. Creció en la alcaldía de Coyoacán, al sur de la CDMX.

Tuvo que vivir en Morelos luego de su primer año de secundaria. En aquella entidad finalizó sus estudios hasta el bachillerato. Desde los 13 años de edad, se dedicó a la cetrería, actividad en la que se adiestran halcones y aves rapaces que luego serán ocupados para la caza.

Su incursión en los medios de comunicación comenzó cuando decidió estudiar actuación. Participó en varias telenovelas, como “Morir en Martes”, en teatro llegó a “El Knack”, dirigida por Odiseo Bichir.

Vio en la televisión mexicana una plataforma para llevar su mensaje ambiental. Por ello, llegó al programa conducido por Montserrat Oliver y Yolanda Andrade, llamado “mojoe”, donde aparecía hablando sobre los problemas climáticos. Gracias al gran recibimiento que tuvo, logró obtener una pequeña sección en “Hoy”, el programa matutino de Televisa, donde denunciaba irregularidades en la conservación del ambiente y especies de flora y fauna.

Arturo Islas grabó varios programas en la televisión mexicana, como "Survivor México" (IG: survivormexico)

Años más tarde, saltó de televisora hacia Tv Azteca, pues le crearon su propio programa llamado Indomable X Naturaleza, en el que, por más de un años, grabó animales en peligro de extinción y cápsulas sobre el medio ambiente y el peligro que corre. Meses más tarde fue protagonista del programa Survivor México.

Este paso también lo llevó a participar en grandes eventos deportivos como la Copa América, la Copa Oro y el Mundial de Fútbol Rusia 2018. Luego de su paso por la televisión, decidió cambiar de plataforma hacia el internet, y firmó una relación con uno de los canales con más suscriptores en el mundo: Badabun.

A partir de ese momento, su trinchera fueron las redes sociales lugar desde donde continúa compartiendo sus acciones, video y mensajes en pro del ambiente, pero también son las que más polémicas le han generado por sus contenidos y supuestos montajes y aprovechamiento de las situaciones ambientales con las que trabaja.

El video de la ONU

En julio de 2019, se volvió viral un video de Arturo Islas donde, por más de tres minutos, explica un comunicado lanzado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que informaba sobre un análisis con más de 250 mil científicos, el cual aseguraba que para el 2015, más del 80% del planeta Tierra estaría destruido.

El título del video fue “Lo que dijo la ONU es aterrador”, y seguramente todos lo vieron, pues fue compartido por millones de personas en todo el país, quienes fueron testigos de la preocupación y el llanto del también conferencista.

Sin embargo, a pesar de la alerta que causó el video, el informe al que hacía referencia (Perspectivas del Medio Ambiente Mundial) no contiene, del todo, esa información. Sí asegura que el cambio climático, la contaminación de agua y aire, así como de los ecosistemas es real y afectará a la población, pero sólo fue hecho por 22 “distinguidos científicos” y proponía acciones a los gobernantes para evitar el colapso ambiental.

Se volvió viral al compartir un video de un informe de la ONU, el cual alertaba la muerte del planeta en el 2050 (Foto: Facebook/Arturo Islas)

Polémico uso de tenis de piel de borrego

Mientras ese video continuaba en internet, varios internautas lo señalaron y criticaron por utilizar tenis hechos con piel de becerro, por lo que dijeron que era un hipócrita debido a las diferencias entre su discurso y su actuar.

Sin embargo, Islas Allende se justificó diciendo que en los rastros matan a muchos animales para extraerles la carne que posteriormente será vendida, por lo que no habría motivos para desperdiciar su piel, así que él usa esos tenis.

“Por que no me dicen ustedes en qué se debería de utilizar la piel de los animales que se crían para consumo humano, digo que harían ustedes con eso, por que si algo se mata todos los días son borregos, que exista gente que no los come no quiere decir que no los maten”, escribió en su Twitter.

Fue criticado por utilizar tenis de piel cuando se dice defensor de los animales (Foto: Twitter/TrenDelMame)

Lo tacharon de arrogante

Durante una participación que tuvo en el programa MasterChef en noviembre de 2020, varios usuarios de redes sociales lo tacharon de arrogante por la manera en la que criticó los platillos elaborados por los participantes del reality show.

Junto con su esposa, fueron jueces en el reto de equipo en el que Isabel Cetina estuvo al mando de los azules, mientras que José Luis Monterrubio fue el capitán de los rojos. En cuanto entregaron los platillos, inspirados en el amor y la pasión surgieron los polémicos comentarios.

“Sí fue muy duro. He tenido el privilegio de comer en muchos lugares y, específicamente, me pasó algo con el pulpo, les quedó muy mal y es la neta, no les voy a decir las cosas por agradarles”, aseguró Arturo Islas.

Por su parte, Natalia, su pareja, aseguró que “Tuvimos de todo un poco, hubo platillos que nos gustaron mucho que nos hicieron vivir momentos románticos. Hubo platillos que la verdad estaban creo que para el perro un poquito”.

Así justificó sus tenis de piel de becerro (Foto: Twitter/arturoislas)

Su nueva polémica

Con el supuesto rescate de “Big Boy”, la circense Paola Fuentes, del Circo Rolex, compartió a través de su cuenta de Instagram videos en donde se ve al elefante sin cadenas, siendo bañado, feliz y paseando por el predio de tres hectáreas en donde lo cuidaba la familia Fuentes Gasca, dueños de los circos Hermanos Fuentes Gasca y Circo Rolex.

Fuentes acusó a Arturo Islas de estar utilizando el nombre artístico de Roman para hacer activismo falso, pues asegura que durante los seis años en los cuales el elefante estuvo bajo los cuidados del circo, se hizo lo posible por mantener al paquidermo en las mejores condiciones.

Además, durante una conferencia de prensa en donde Islas Allende habló del caso, afirmó que ya se encuentra trabajando en una película inspirada en “Big Boy”, y por la cual varias empresas se “pelearán” para tenerla, a pesar de que el caso apenas tiene pocos días de registro.

