Despidieron a comediante e influencer por burlas contra los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos

La tarde de este jueves 8 de abril, Carlos Alazraki dio a conocer que el comediante y la influencer que colaboraban en su canal de YouTube llamado “Atypical Te Ve” fueron despedidos por emitir burlas contra los 43 estudiantes desaparecidos que pertenecían a la Normal Rural de Ayotzinapa.

A través de un video, el analista político, antes de abordar el tema, pidió una pausa para comunicar un mensaje, el cual tenía como motivo dar a conocer que el comediante Alejandro Quiroz y la también estratega digital Gloria Lara ya no serían parte de su staff.

“Querido público, ‘Atypical Te Ve’ se creó con un objetivo: que se diviertan con todo el respeto que nosotros le tenemos a todos ustedes. Cuando se falta el respeto hay consecuencias. No tenemos la presencia de Alejandro Quiroz y de Gloria Lara”, señaló Alazraqui.

Carlos Alazraki emitió un breve mensaje antes de comenzar su video (Foto: Edgard Garrido/Reuters)

Hasta el momento, la única en opinar respecto al tema fue Lara, quien le respondió en varias ocasiones un tuit al periodista Jorge Armando Rocha, que también informó sobre el despido.

En un primer mensaje, la tuitera mencionó que “anda de vacaciones”, y agradeció la publicación del mensaje. Posteriormente añadió “Amo como una tuitera los trae de cabeza a ti y a todos los aplaudidores. Ustedes sigan con lo suyo que yo seguiré señalado desde muchas trincheras la ineptitud de AMLO.”

Ambos se enfrascaron en una discusión, por lo que Rocha le dio la bienvenida a “la apertura, pluralidad y libertad de expresión. No puedo estar de acuerdo con ofensas a usted, ni con las burlas de usted a víctimas de desapariciones.”

Inmediatamente después, Gloria Lara se burló de su respuesta y añadió “Ha de ser muy feo invertir más de 5 días en intentar callar a alguien y que nada más no les salga. Ánimo campeones, igual y un día AMLO ya deja que culpar a otros y se pone a trabajar y así”.

Así respondió Lara ante los señalamientos en su contra (Foto: Tuit/GlodeJo07)

Por su parte, Alejandro Quiroz no ha emitido ningún mensaje, video o publicación respecto a su separación de la producción encabezada por Alazraki, simplemente se ha limitado a subir contenido a sus diversas plataformas digitales.

Sin embargo, sí hubo un cambio en el canal de YouTube donde publicaron el polémico video de las burlas, el cual es llamado “La H. Plataforma”. Antes de iniciar su contenido, agregaron una cortinilla con fondo negro y letras blancas con el siguiente mensaje:

“Todos los chistes en este programa son idiotas, políticamente incorrectos y sumamente ofensivos. Por lo tanto, nadie debería verlo alv y si sí, aguántese”, se lee justo después de un fragmento de un noticiario donde la reportera menciona que “el objetivo de este programa es hablar sin reservas y con humor negro”.

A través de un video, aseguraron que se pueden burlar de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa (Foto: Captura de pantalla/Al chile)

Así fue la polémica burla

Fue el pasado 25 de marzo cuando se emitió el video donde le sugirieron a Ricardo Anaya burlarse de los 43 normalistas de Ayotzinapa en lugar de hablar del “compadre que gasta el dinero en caguamas”. De inmediato, este comentario causó polémica en redes sociales.

En el clip del programa “Al Chile” se escucha cómo uno de los comediantes, Solín, habló del hashtag de las caguamas, el cual apareció luego de que Anaya usó en un argumento a las personas que gastan dinero en alcohol, y aseguró que fue un error del candidato tocar al “compadre que gasta el dinero en caguamas” como referente en su argumento. Fue entonces Alex Quiroz se apresuró a decir:

“Te puedes burlar de muchas cosas ¿sabes? güey, pudiste... a nosotros nos consta que te puedes burlar de cualquier otra cosa y no pasa nada. Es más, podías burlarte de los 43, aquí tenemos antecedentes de que no pasa nada si te burlas de los 43”.

Solín intervino para decir que nadie “los quemó” por haber hecho burla del caso y agregó: “Además, no me pueden cancelar porque si no faltan 44″. La estratega digital, Gloria Lara, quien también se encontraba en el foro, no hizo bromas sobre los normalistas, pero sí mencionó entre carcajadas: “qué padre programa. Me gusta, me gusta”.

