“Provocan y luego se quejan”: resurgieron declaraciones de Enrique Guzmán minimizando el acoso contra las mujeres

Las declaraciones de Enrique Guzmán que fueron calificadas como machistas (Video: Univision)

Tras la reciente revelación de Frida Sofía donde relata que fue abusada por su abuelo, el cantante Enrique Guzmán, desde la infancia, el tema ha escalado y causado indignación entre el público, colocando el caso en los marcadores de las redes sociales.

Y es que la joven de 29 años le contó al periodista Gustavo Adolfo Infante que el cantante de Payasito “la manoseaba” y le hacía crear que una situación así sería normal entre abuelo y nieta; entre lágrimas, la hija de Alejandra Guzmán dijo odiar a su abuelo y lo calificó como “asqueroso”.

“Siempre fue muy abusivo, me pongo a temblar porque tengo mucho que decir de eso. Un hombre muy asqueroso, un hombre muy abusivo (…) me daba miedo, siempre me daba miedo. Me hizo cosas feas”, confesó visiblemente afectada la también cantante.

Ya en el pasado, Frida se había expresado negativamente sobre su abuelo; fue hasta ahora que se sinceró sobre lo que vivió a su lado (Foto: Cuartoscuro / Captura de pantalla Telemundo-Televisa)

“Me manoseó desde los cinco (…) Lo odio y más por cómo fue, pasado de lanza, ahorita me quedo así de ‘ándale cabrón, ¿y si el mundo supiera?’ Es un delito (…) ¿Sabes qué es lo más asqueroso de todo? Cuando estás tan chiquita y te dicen que esto es lo que un abuelito le hace a su nieta que la quiere, a esa edad no tienes ni idea”

Luego de la cruda revelación de Frida en el programa De primera mano, los usuarios de las redes sociales condenaron al cantante, algunos lo defendieron, pero el tema se volvió trending topic desatando también que resurgieran viejos materiales.

Y es que al video de un antiguo programa nocturno de Verónica Castro donde se le puede ver a Enrique alargar su brazo para rozar uno de los senos de Verónica, se sumó otro en la misma emisión donde se le puede escuchar bromear sobre los atributos físicos de su hija.

Enrique Guzmán y Verónica Castro en "Mala noche no", se puede ver cómo el cantante roza con disimulo un seno de la conductora (Video: YouTube/Retrobetamx

Ahora, resurgió en las redes sociales el fragmento de una entrevista donde Enrique aparece dando su opinión respecto al acoso contra las mujeres. Debido a su postura, muchas cuentas de usuarios en Twitter lo han descalificado y ya se pide que lo “cancelen”.

“Un poquito tienen la culpa ellas, ¿no?, porque sí, porque son coquetas, porque siempre están…con el escote provocan y luego se quejan”, se le oye decir al cantante en una entrevista de la que se desconoce fecha y lugar, pero se presume reciente y fue transmitida por Univisión.

“Supongo yo que las mujeres serán coquetas toda su vida y lo que no puedes es luego decir que ‘me violaron’, ¿para qué provocan?”, añadió el también actor cómico.

Enrique Guzmán se presentó en "Ventaneando" para responder a las acusaciones de su nieta Frida Sofía (TW: @VentaneandoUno)

“Yo creo que hay un respeto, se tiene que tener un respeto y ellas generan ese respeto, no es gratis tienes que ganártelo”, fueron las palabras que le valieron diversos comentarios en la red social, donde el común denominador fue que dichas declaraciones fueron calificadas como machistas.

“Está mal, sí pero pregúntale a tu abuelo, tu abuela y te van a decir lo mismo, es gente de otro tiempo, los educaron en otro tiempo, cuando la gente no salía semidesnuda o bailaban el rico rico, en la calle, no sé si sea un violador, pero entiendo que piense así”, “Golpeaba y abusaba de la señora Pinal, no dudo que le haya hecho lo mismo a su propia hija, no por nada los comportamientos, alcoholismo y drogas en que siempre estuvieron envueltas, tal vez era su escape...

“Ay no, así piensa mucha gente, que un escote, una falda o un bikini es una invitación a ser violada...qué horror. “Este asqueroso dijo que golpeó a Silvia Pinal porque se lo merecía y cuando lo cuestionaron sobre si se arrepentía dijo que sí, pero de no haberla golpeado antes.... Un asco este tipo”, son algunos de los comentarios que más “Me gusta” han conseguido en torno al tema.

