Del “abuelo eres lo máximo” al “me manoseó desde los cinco”: así cambió la relación entre Frida Sofía y Enrique Guzmán

Frida Sofía reveló que fue víctima de acoso sexual por parte de su abuelo, el cantante Enrique Guzmán, y aunque esta situación fracturó por completo la relación en esta famosa familia, no siempre fue así y es que por mucho tiempo la hija de Alejandra Guzmán se mostró muy apegada a su abuelo.

El rockero siempre fue mediador entre su hija y nieta, lo que contrasta con lo que ahora enfrenta la familia Guzmán Pinal.

“Abuelo eres lo máximo. No conozco a nadie más cool que a mi abuelo”, comentó Frida Sofía en una conversación que tuvo con Andrea Escalona hace dos años para el programa Hoy.

En aquella ocasión, Enrique Guzmán respondió al afecto de su nieta y volvió a interceder por la reconciliación familiar.

En otra ocasión, abuelo y nieta se mostraron verdaderamente cariñosos el uno por el otro. “Te extraño y en esta casa se te querrá siempre. Dios te bendiga, mi amor”, pronunció Guzmán en un encuentro realizado para el programa Despierta América.

Estas entrevistas fueron analizadas por expertas en el programa Hoy, donde pidieron no descartar las afirmaciones de Frida Sofía, aunque también recordaron que la joven padece un trastorno de personalidad que podría detonar las polémicas declaraciones en contra de su abuelo.

“Sí hay mucha contradicción... el trastorno de personalidad límite es uno de los más complicados... como lo dice su nombre, quien lo padece vacila muchísimo en sus emociones, incluso en sus argumentos, uno de sus signos es la mitomanía”, dijo la psicoterapeuta Estela Durán.

Y efectivamente, el patriarca de la dinastía Guzmán Pinal buscó reconciliar a su hija y nieta, e incluso se pronunció a favor de Frida Sofía en más de una ocasión.

Por mucho tiempo, ambos familiares se demostraron su amor y afecto en público, hasta que un disgusto provocado por un malentendido cambió todo.

De acuerdo con la hija de Alejandra Guzmán, los conflictos con su abuelo ocurrieron después de una entrevista manipulada que deterioró su relación.

“Lo que en realidad me preguntaron fue ‘¿Cómo te sientes de que tu familia te tiene bloqueada?’, y yo (dije) ‘Ay, ya. Me vale madr*s’. Entonces en El Gordo y La Flaca (...) lo cortan y hacen que la respuesta fuera ‘¡Ay, me vale madr*s!’ del nieto... o del nieto de mi abuelo”, comentó en entrevista para Chisme en Vivo.

A partir de este desencuentro, tanto Enrique como Frida se enfrascaron en una serie de dimes y diretes que ahora se quedan cortos al lado de la exposición de un abuso sexual.

La cantante y empresaria declaró que fue víctima de los manoseos de su abuelo desde que era una niña de cinco años, lo que pronto causó una gran polémica dentro y fuera de su familia.

“Siempre fue muy abusivo, me pongo a temblar porque tengo mucho que decir de eso. Un hombre muy asqueroso, un hombre muy abusivo (…) me daba miedo, siempre me daba miedo. Me hizo cosas feas”, confesó visiblemente afectada al periodista Gustavo Adolfo Infante.

“Me manoseó desde los cinco (…) Lo odio y más por cómo fue, pasado de lanza, ahorita me quedo así de ‘ándale cabrón, ¿y si el mundo supiera?’ Es un delito (…) ¿Sabes qué es lo más asqueroso de todo? Cuando estás tan chiquita y te dicen que esto es lo que un abuelito le hace a su nieta que la quiere, a esa edad no tienes ni idea”, dijo sobre la conducta de Enrique Guzmán.

El rockero no se quedó callado y pronto reaccionó furioso a través de su cuenta de Twitter: “Me preocupa mucho la inestabilidad a mental de @fridasofia y lo estupido de @gustavoadolfo un hombre que que me conoce perfectamente”.

