“Podría irme mucho a la chingad*”: la explosiva reacción de Enrique Guzmán ante el escándalo con Frida Sofía

Enrique Guzmán y su nieta Frida Sofía no tienen contacto (Foto: Cuartoscuro y IG: ifridag)

El cantante Enrique Guzmán admitió que podría tener graves consecuencias para su imagen las declaraciones de su nieta Frida Sofía, quien lo acusa de agredirla sexualmente desde que tuvo 5 años de edad. Este dijo que por el momento los medios de comunicación no deberían “moverle más al asunto”, pues está a punto de dar la cara para responder a las acusaciones.

“Ya no le muevan más al asunto, mañana (hoy) a las tres de la tarde voy ahí (a la televisión). Daré la cara para dar las declaraciones que yo vea convenientes. Aunque podría irme mucho a la chingada”, dijo en exclusiva al programa Venga la Alegría.

Enrique Guzmán negó los hechos en entrevista para el programa Sale el Sol. El veterano cantante descalificó la versión de su nieta y expresó “No le hagas mucho caso porque mañana dice que (es) primera cantante del Metropolitan Opera House”.

Tras ser cuestionado acerca de si aún considera a Frida Sofía como parte de su familia, Enrique Guzmán afirmó que sí, pero puso en duda la estabilidad mental de su nieta: “En su locura, pero está bien. ¿Qué quieres que te diga? Que me gana la risa, sí me gana la risa. Iré a algún nosocomio a verla cómo está, habrá que ir a verla donde esté chocheada”, dijo al matutino.

Por otro lado, el hijo del cantante venezolano, Luis Enrique Guzmán, salió en su defensa y dijo que Frida ni siquiera lo conoce bien, y que todas su acusaciones son infamias, pues según su opinión, a esta se le acabó el pleito mediático que tenía con su madre, Alejandra Guzmán. Agregó que si esta continua con las supuestas difamaciones, entonces la familia tomaría acciones legales.

(Foto: Instagram de Enrique Guzmán)

“Habrá que ver qué comunicado damos, son acusaciones de índole legal y penal, son muy fuertes. Esta chamaca cree que esta jugando a las lágrimas de cocodrilo pero está arremetiendo legalmente contra mi papá de abuso sexual y de pederasta.

No sé porqué arremete así contra su abuelo, que ni siquiera lo conoce bien. Imposible que mi papá la haya manoseado a los 5 años. Todos conocemos a mi papá no necesitamos que venga una escuincla a decirnos mentiras. Como ya no le puede tirar a su mamá y ya se le acabo, hace esto”, dijo el hijo del cantante.

Este desacreditó la versión de Frida Sofía, y calificó las acusaciones de agresión como un pleito que raya más allá de las consecuencias éticas.

“Mi padre es incapaz, todos su hijos que lo conocen perfectamente sabemos cómo es mi papá, Frida ni lo conoce bien. La verdad, Frida ya vive de un rollo mediático creo que ni siquiera es ético o legal lo que está haciendo, olvídate.

“Acusar a mi papá son cosas muy grandes, nadie se esperaba que Frida arremetiera contra mi papá, Ella decía antes que la única persona que la apoyaba era su abuelo, lo gritaba a los cuatro vientos, ahora resulta que abusó de ella desde que tenía 5 años, pues son incongruencias”, dijo Enrique sobre las declaraciones de la hija de la Reina del Rock.

Este enfatizó que fueron contadas las veces en la que estos convivieron y que, según su opinión, era imposible que Enrique Guzmán agrediera a su nieta.

Todos son mentiras, ¿cómo puede ser posible que te estuvo apoyando un abuelo que te abusó desde los 5 años? Son fabricaciones de una escuincla, ahora resulta que mi papá es un pederasta, ¿en qué cabeza cabe?, nos están cayendo como bomba las declaraciones.

A mi papá Frida lo ha visto 5-6 veces en toda su vida. Al principio, Alejandra la traía a todos lados mientras estaba de gira. Igual y pasó una que otra navidad (con Enrique). Desde muy chiquita Frida se fue a vivir a Estados Unidos a estudiar allá y desde que está allá no ha tenido contacto ninguna con mi papá.

