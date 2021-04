“Es mi hija y ¡está buenísima!”: la noche que Alejandra Guzmán y Verónica Castro calificaron a Enrique Guzmán de “mano larga”

Reapareció un video de Alejandra y Enrique Guzmán en un programa de Verónica Castro.

Hace algunas horas comenzó a circular en redes sociales un antiguo video del cantante Enrique Guzmán y su hija Alejandra Guzmán cuando aparecieron como invitados en un programa conducido por Verónica Castro. En el audiovisual, el interprete de Tu cabeza en mi hombro hizo comentarios respecto a la “Reina de Corazones”.

El día de ayer Frida Sofía, nieta del actor de 78 años de edad, declaró que sufrió de abuso sexual por parte de su abuelo cuando ella tenía cinco años, así lo dijo en una entrevista que le hizo el periodista Gustavo Adolfo Infante. Debido a ello, los usuarios de redes sociales recordaron un video polémico en donde Enrique hizo comentarios respecto al físico de la hija que procreó con la primera actriz Silvia Pinal.

En el video, la conductora, cantante y actriz de 68 años se encuentra entrevistando a Enrique Guzmán en el programa que se emitió hace más de dos décadas. Después de hacerle algunos cuestionamientos, invitaron a Alejandra Guzmán para que se integrara a la conversación. Una vez enfrente, la mamá de Frida Sofía se sentó a lado de su padre y Verónica le preguntó por qué no visitaba al rocanrolero.

“Es que luego, cuando viene, luego le tiene que agarrar uno las manos”, dijo con la mirada baja mientras su papá le sujetó el brazo.

Video: YouTube/Vicky Garay

El público se comenzó a reír junto con los tres. Al instante, Verónica la interrogó sobre si su papá hacía esas acciones con ella a lo que no quiso responder y se quedó riendo. Debido a la declaración que hizo la interprete de Yo te esperaba, Enrique dio su opinión.

“Ni modo que me culpen por esto, es mi hija y ¡está buenísima!”, dijo.

Por su parte, la famosa presentadora mexicana optó por decir la siguiente frase: “O sea que, mano suelta es a todas partes”. Segundos después, el también actor intentó recuperar el hilo de la conversación anterior pero el público que encontraba presente notó que posicionó su mano encima de la rodilla izquierda de su hija, lo cual ocasionó la burla de los presentes. Acto seguido, la entrevista continuó sin mayor percance.

Por otro lado, los usuarios de las redes también cuestionaron el comportamiento del cantante con otro hecho polémico que trajeron al presente. Se trata de un video del programa Mala Noche...¡No!, el cual fue trasmitido en 1989 a las 11pm. En este caso, la conductora también era Verónica Castro, quien invitó a que el cantante participar en esa emisión.

Video: YouTube/Retrobetamx

Cuando el protagonista de la cinta cinematográfica Acompáñame se encontraba contando una anécdota, estiró su mano hacia el pecho de la presentadora, movimiento que pasó justo por sus senos. Inmediatamente, en un movimiento rápido pero delicado, Verónica se echó para atrás tratando de evitar el contacto. La reacción de la actriz fue voltear a ver hacia las personas de la producción, doblar su cuerpo hacia delante, reírse y echarse aire con las hojas que tenía en la mano. Mientras esto ocurrió, Enrique continuó su relato como si nada hubiera pasado.

Después de que se hicieran públicas las declaraciones de una de sus nietas, el “pionero del rock and roll en español”, compartió su opinión en su perfil de Instagram a través de una imagen: “Me preocupa mucho la inestabilidad mental de Frida y lo estúpido de Gustavo Adolfo, un hombre que me conoce perfectamente”.

Hoy, durante el matutino Sale el sol, Gustavo Adolfo se defendió: “Enrique, yo no lo dije. Yo soy un reportero, yo llego a preguntar, yo no escribí un guion de una película, yo hice una entrevista”.

SEGUIR LEYENDO: