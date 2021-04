Frida Sofía vs. Enrique Guzmán: dimes y diretes por abuso sexual en el escándalo más crudo de la dinastía Pinal

Frida Sofía Enrique Guzmán (Foto: Cuartoscuro)

Frida Sofía y Enrique Guzmán están en medio del ojo del huracán. Luego de exponerse el abuso sexual que supuestamente cometió el rockero en contra de su nieta, ambos personajes llevaron su pelea a las redes sociales, donde dejaron clara su postura frente al nuevo escándalo que cimbra a una de las familias más queridas en la industria del entretenimiento en México.

La cantante y empresaria declaró que fue víctima de los manoseos de su abuelo desde que era una niña, lo que pronto causó una gran polémica dentro y fuera de su familia.

“Siempre fue muy abusivo, me pongo a temblar porque tengo mucho que decir de eso. Un hombre muy asqueroso, un hombre muy abusivo (…) me daba miedo, siempre me daba miedo. Me hizo cosas feas”, confesó visiblemente afectada al periodista Gustavo Adolfo Infante.

“Me manoseó desde los cinco (…) Lo odio y más por cómo fue, pasado de lanza, ahorita me quedo así de ‘ándale cabrón, ¿y si el mundo supiera?’ Es un delito (…) ¿Sabes qué es lo más asqueroso de todo? Cuando estás tan chiquita y te dicen que esto es lo que un abuelito le hace a su nieta que la quiere, a esa edad no tienes ni idea”, dijo sobre la conducta de Enrique Guzmán.

(Foto: ifridag / Instagram)

El rockero no se quedó callado y pronto reaccionó furioso a través de su cuenta de Twitter: “Me preocupa mucho la inestabilidad a mental de @fridasofia y lo estupido de @gustavoadolfo un hombre que que me conoce perfectamente”.

Ante estas declaraciones surgió una gran discusión en redes sociales, donde se pronunciaron por apoyar o desmentir a Frida Sofía.

Pero lejos de la polémica, ambos personajes hicieron de sus plataformas digitales el mejor escenario para posicionarse sobre este nuevo escándalo que embarga a la dinastía Guzmán Pinal.

“¡Me hizo más daño de lo que creía... pero ya! Y basta de sus “Trapitos sucios que se lavan en casa”. ¿en qué casa? Si la mía siempre ha sido de cristal... Ni tu apellido/dinero te hace menos víctima ni mucho menos minimizan el dolor de lo que siento. Ya no me importa si la gente se burla, me cree o no me cree, siempre voy a defender mi verdad y mi palabra ante todo porque es lo único que tengo”, escribió la hija de Alejandra Guzmán en los comentarios de su última publicación de Instagram.

Enrique Guzmán también continuó su defensa a través de Twitter, donde dejó entrever que esto es un tema publicitario y que pronto podría acusar a otra persona sin tener fundamentos.

(Foto: @enriqueguzman / Twitter)

“Lo que Frida necesita es una ayuda siquiátrica y ojalá la encuentre. YO SOY UN CABALLERO”, escribió justo en el punto más álgido de la discusión en redes sociales.

“¿Y hablando de otra cosa ¿le salió bonito el disco que promueve?”, añadió el famoso cantante.

“Les aseguro que mañana, @fridasofia dirá que su hermano también le faltó. Al tiempo”, concluyó.

Las polémicas declaraciones de Frida Sofía sobre abusos continuaron y también expuso que también fue víctima de otros hombres, principalmente aquellos que con los Alejandra Guzmán tuvo algún tipo de relación sentimental.

“Se vuelve algo normal y qué asco, pero en alguna vez ya se empieza a sentir rico o algo, ¿entiendes?, porque te están tocando tus partes íntimas. Por eso me lo callé porque dije: ‘¿entonces yo estoy enferma o qué onda?’. Pero de repente me empezó a pasar otra vez con todos los novios de mi mamá... bueno, no los novios, los que tenía cuando entraban al pinche hotel ¿Cómo no voy a estar emputada?”, sentenció.

Hasta el momento Alejandra Guzmán no se ha pronunciado sobre las escabrosas declaraciones que dio su hija en medio de lágrimas y en el programa De primera mano.

SEGUIR LEYENDO: