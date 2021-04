Frida Sofía vuelve a cimbrar a su familia: Luis Enrique Guzmán defendió a su papá de la acusación de abuso

El productor musical aseguró que su padre es "todo un caballero" (Foto: Instagram@luisenriquegp)

La tarde de este miércoles una revelación cimbró al mundo del espectáculo, pues Frida Sofía Guzmán narró un duro pasaje de su infancia en el que presuntamente fue víctima de abuso sexual por parte de su abuelo cuando tenía cinco años y en distintas ocasiones en adelante.

Fue en el programa De primera mano donde la hija de Alejandra Guzmán aseguró que el cantante y actor Enrique Guzmán la tocaba de manera inapropiada en su infancia, por lo que hasta ahora en su edad adulta es cuando tomó consciencia y cayó en cuenta que había sido víctima.

“Mira me pongo a temblar porque tengo mucho que decir de eso, fue un hombre muy asqueroso, muy abusivo, siempre me daba miedo, me hizo cosas feas”, reveló la también influencer.

Frida Sofía ya se había expresado negativamente de su abuelo Enrique Guzmán desde hace meses (Foto: Cuartoscuro)

Tras las escabrosas declaraciones fue el mismo veterano artista quien posteó una imagen donde se lee que desconfía de la salud mental de su nieta, además de cuestionar el profesionalismo de Gustavo Adolfo Infante, que fue quien entrevistó a la cantante y modelo.

“Me preocupa mucho la inestabilidad a mental de @fridasofia y lo estúpido de @gustavoadolfo un hombre que me conoce perfectamente”, compartió el famoso que habría tenido 54 años cuando sucedieron los presuntos abusos contra Frida.

Tras esta primera defensa, ahora su hijo Luis Enrique también apareció en las redes sociales para defenderlo y destacó la honorabilidad del cantante de Ahí viene la plaga, asegurando que su sobrina miente: “Mi padre es un caballero y de los valores que nos enseñó podemos confirmar sus hijos que lo conocemos mejor que nadie #FridaMiente”, escribió el músico y productor musical, también hijo de Silvia Pinal.

Luis Enrique Guzmán ha compartido fotos de su bebé conviviendo al lado de su abuelo, el veterano cantante (Foto: Twitter@afntijuana/Instagram@ifridag)

Y aunque la defensa del hijo del rockero fue aplaudida por algunos de sus seguidores, también generó comentarios de rechazo, siendo uno de los más apoyados el mensaje de su hija Giordana Guzmán quien le escribió a su papá que lo mejor era que no se involucrara en el problema, ya que también podía “salir afectado” por las contundentes declaraciones que acaba de lanzar Frida.

La cantante de Ándale ha declarado en distintas ocasiones que tiene una amistad muy cercana y amorosa con su prima Giordana, con quien incluso ha pensado en colaborar para lanzar una línea de joyería, especialidad de la hija de Luis Enrique.

Las impactantes declaraciones de Frida Sofía causaron revuelo pues destaparon un posible caso de abuso infantil, y aunque han pasado más de 20 años, según Frida esta situación la marcó hasta la fecha:

“Me manoseó desde los cinco (…) Lo odio y más por cómo fue, pasado de lanza, ahorita me quedo así de ‘ándale cabrón, ¿y si el mundo supiera?’ Es un delito (…) ¿Sabes qué es lo más asqueroso de todo? Cuando estás tan chiquita y te dicen que esto es lo que un abuelito le hace a su nieta que la quiere, a esa edad no tienes ni idea”, compartió entre lágrimas al periodista.

Frida aseguró que su abuelo la hizo pensar que era normal la situación de abuso que habría sufrido (Foto: Cuartoscuro / Captura de pantalla Telemundo-Televisa)

“Se vuelve algo normal y qué asco, pero en alguna vez ya se empieza a sentir rico o algo, ¿entiendes?, porque te están tocando tus partes íntimas. Por eso me lo callé porque dije: ‘¿entonces yo estoy enferma o qué onda?’. Pero de repente me empezó a pasar otra vez con todos los novios de mi mamá... bueno, no los novios, los que tenía cuando entraban al pinche hotel ¿Cómo no voy a estar emputada?”, señaló la modelo al destapar cómo fue el inicio de un patrón donde ella continuaba siendo violentada al paso de los años.

Fue entonces que Frida hizo una fuerte revelación: ante la pregunta expresa de que si los galanes de su mamá la tocaban indebidamente, Frida Sofía detalló que la situación ocurrió más de una vez y a través de los años.

SEGUIR LEYENDO: