Luego de 35 años en Televisa, Cynthia Klitbo ya tiene trabajo en otra empresa

Tras una exitosa carrera en Televisa, Klitbo se suma a las filas de Telemundo (Foto: Instagram / @laklitbocynthia)

Después de dedicar casi la totalidad de su carrera a Televisa, la actriz Cynthia Klitbo perdió su exclusividad con la televisora de San Ángel, por lo que luego de treinta y cinco años anunció que está preparando un próximo proyecto con Telemundo.

En su visita al programa En casa con Telemundo, Klitbo recibió una bienvenida a la empresa por parte de los conductores. “Es la primera vez que estoy de visita aquí en el canal, venía en mi Instagram voy a llegar a Telemundo por primera vez. Muy contenta, muchas gracias a todo el programa y la gente que me recibe’', les respondió.

Aunque no quiso entrar en detalles sobre sus próximos planes, aseguró que serán de la mano de Telemundo. ’'Hay una sorpresa con la familia Telemundo, pero no puedo decir nada, hay un proyecto interesante’', afirmó.

La actriz destacó por sus personajes en "Cadenas de amargura", "La Dueña" y "El privilegio de amar" (Foto: Instagram de Cynthia Klitbo)

La novia del youtuber mejor conocido como Rey Grupero entró a las filas de Televisa en la década de los ochentas. Su primera gran oportunidad fue junto al productor Valentín Pimstein en la telenovela Vivir un poco, que vio la luz en 1985. A partir de ahí su carrera fue en ascenso con papeles en Amor en silencio o Mi segunda madre.

Sin embargo, lo que catapultó a Cynthia Klitbo en el reconocimiento y gusto entre la audiencia fueron sus papeles como villana. Así lo hizo en Cadenas de amargura en un elenco que compartió con Daniela Castro, Raúl Araiza, Diana Bracho, Alexis Ayala, Delia Casanova, Fernando Luján, Tina Romero y Raymundo Capetillo.

Luego del éxito del proyecto repitió como la mala de la historia para Vida robada y La Dueña, al lado de Angélica Rivera y Francisco Gattorno. En 1998 hizo lo propio en el melodrama El privilegio de amar y posteriormente en Peregrina, Velo de novia y Atrévete a soñar.

David Zepeda, Erika Buenfil, Patricia Reyes Spíndola, Eric del Castillo, Alejandra Barros y Kika Edgar son algunos de los actores que, tras la falta de una atadura con una televisora, no han dudado en cambiar de rumbo hacia Telemundo. Ahora Cynthia Klitbo se une a esta lista que cada día crece más.





Klitbo se encuentra feliz luego de dar a conocer su relación con Rey Grupero (Foto: Twitter de Venga la Alegría)

Recientemente, la actriz de Teresa reveló que desde muy joven sufrió en repetidas ocasiones abuso sexual por parte de su novio, quien se aprovechó de su “ingenuidad”. También sufrió de acoso sexual por amigos, profesores, personas que rodeaban su escuela, aunque refirió que no tuvo la oportunidad de denunciarlo por miedo a tener repercusiones y decidió guardarse los nombres de sus agresores a menos que sea en una denuncia penal.

“A mí me pasó más de una vez, yo he sido una mujer violada varias veces”, expresó a Tv Notas. Aunque esto ocurrió a sus 14 años, aseguró que su entonces novio poco después le pidió disculpas, las cuales decidió no aceptar por la gravedad de las circunstancias. “Cuando uno ya crece, te cae el veinte y te das cuenta que realmente no se vale y fue un desgraciado”, añadió.

Klitbo expresó sentirse feliz del auge de los movimientos que actualmente existen en favor de la liberación de la mujeres y defensa de sus derechos, así como de las marchas que cada vez congregan a más personas, pues ella también sufrió varias veces de acoso callejero, “el salir a la calle ya es un acto de acoso y sobre todo cuando eres una adolescente”, agregó.

SEGUIR LEYENDO: