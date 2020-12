“No me comparen con ella”: hija de Cynthia Klitbo la acusó de homófoba, racista y clasista

La actriz Cynthia Klitbo ha estado en centro de las polémicas en los últimos meses pues recientemente su vida ha dado un giro tanto en sus relaciones con los cercanos a ella como con la actuación. Sin embargo, fue en fechas recientes que la actriz fue acusada por su propia hija, Elisa Klitbo, de haber proferido adjetivos homófobos.

Según informó la misma Elisa, quien ha decidido incursionar subiendo contenidos en sus redes sociales, en donde subió algunas fotos en donde se podían leer mensajes en los que criticaba la respuesta que le había dado Klitbo luego de que la joven le presumiera que ya había llegado a los 58 mil seguidores en su perfil de Tiktok.

Según la joven Elisa, cuando ella le presumió que ya había llegado a un gran nivel de followers, la actriz le criticó su forma de ver la vida y le dijo que nunca podría encontrar una pareja de nivel si seguía creando este estilo de vida. Fue entonces cuando entre ambas se dio una discusión que al parecer escaló en demasía pues Elisa aclaró que su madre tenía ideas que hoy en día son vistas como retrógradas.

Así fue el primer comentario que escribió Elisa en contra de Cynthia:

Y es que a partir de aquí Cynthia habría criticado a su hija por querer dar tanto enfoque a su vida como creadora de contenidos de las redes sociales, en donde la joven quiere estabilizarse para poder hacerlo su medio de vida, algo que al parecer no aprueba su madre y quien le dio la siguiente respuesta:

Te han de seguir puros señores cochinos y gente de tu escuela, si no quién más te seguiría... También me dijo que en mi generación no iba a haber buenos hombres porque todos iban a ser elles, que como íbamos a ser tan liberales iban a ser como yo