Cynthia Klitbo confesó haber sido víctima de abuso sexual a los 14 años

Cynthia Klitbo confesó haber sufrido de abuso sexual a los 14 años por parte de su ex pareja (Foto: Instagram de Cynthia Klitbo)

Cynthia Klitbo reveló que desde muy joven sufrió en repetidas ocasiones abuso sexual por su novio, quien se aprovecho de su “ingenuidad”. También sufrió de acoso sexual por amigos, profesores, personas que rodeaban su escuela, y no tuvo la oportunidad de denunciarlo por miedo a tener repercusiones.

La actriz confesó que a los 14 años tenía un novio, a quien llamó Beto Reyes, que tenía el grupo “The News”, quienes la llevaron a una fiesta en donde había jóvenes más grandes que ella, entre los 16 y 17 años. Rodeada de esas personas perdió el conocimiento, cuando despertó supo que había sido violada. “Cuando desperté estaba toda vomitada, me estaba broncorespirando y desnuda, rodeada de todos estos chavos. Y un chavo de ahí a una amiga y a mí nos sacó con un abrigo y nos fuimos en un coche llorando los tres”, reveló para TV Notas.

Agregó “a mi me pasó más de una vez, yo he sido una mujer violada varias veces”. Cynthia expresó que no denunció porque tenía miedo a ser revictimizada y sufrir de malos tratos por parte de las autoridades. Actualmente no está interesada en hacer una denuncia pública, pero manifestó que si decide exponer nombres, será dentro de una delegación, formalmente.

Dijo también que su ex pareja, cuando ella comenzó a ser famosa, la contactó y le pidió disculpas por lo que había hecho, pero ella no las aceptó, pues ya comprendía la gravedad de los actos que él había cometido en contra de su integridad. “Cuando uno ya crece, te cae el veinte y te das cuenta que realmente no se vale y fue un desgraciado”, agregó la actriz.

Cynthia Klitbo en reiteradas ocasiones se ha pronunciado en favor de los movimientos feministas (Instagram @laklitbocynthia)

Klitbo expresó sentirse feliz de los movimientos que actualmente existen en favor de la liberación de la mujeres y defensa de sus derechos, pues ella también sufrió varias veces de acoso callejero, “el salir a la calle ya es un acto de acoso y sobre todo cuando eres una adolescente”, agregó.

Narró que, cuando estudiaba en la Escuela Nacional de Danza atrás del Auditorio, militares del Campo Marte se pegaban a las ventanas para acosarla a ella y a sus compañeras, “ellos nos enseñaban todo, porque eran los vidrios transparentes y nadie hacía nada”.

No es la primera vez que la actriz confiesa haber sufrido acoso sexual. Anteriormente, Klitbo habló acerca de que en 1981 uno de sus profesores de la Escuela Nacional de Danza se enteró de que ella no contaba con una figura paterna y su madre no la cuidaba. Este profesor aprovechó de su situación y terminó enamorando a la actriz, lo que la hizo perder su oportunidad de llegar a ser una gran bailarina.

En otra ocasión, narró Cynthia, en su juventud también sufrió acoso en el metro: un señor se masturbó e intentó eyacular encima de ella, a lo que tuvo que esquivarlo, lográndolo con éxito, pero guardando ese traumático evento en su mente.

Cynthia Klitbo anteriormente había denunciado que compañeros de trabajo de la ANDA la acosaron sexualmente (Foto: Twitter de Venga la Alegría)

La hoy novia de Rey Grupero, hizo polémica después de haber renunciado a la Asociación Nocional de Actores (ANDA) en 2019, pues denunció que su compañero de trabajo Emilio Guerrero la había acosado, anunció que su habría levantado una denuncia oficial porque contaba con evidencia. También denunció que había sufrido humillaciones con connotación sexual por parte de quien entonces dirigía la ANDA, Jesús Ochoa, además de muchos otros compañeros, de quienes no quiso decir nombres.

Cynthia Klitbo ha actuado en televisión, cine y teatro desde la década de 1980. Ha obtenido varios papeles de protagonista, pero ha resaltado por aquellos en donde ha sido la antagonista, como en Cadenas de Amargura (1991), La dueña (1995), El privilegio de amar (1998), Atrévete a soñar (2009), entre otros.

