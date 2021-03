“Ya se acabaron”: Lupita D’Alessio no alcanzó vacuna contra COVID-19 y uno de sus hijos enfureció

En días pasados, Lupita D'Alessio negó haberse contagiado de COVID-19 (Foto: Instagram / @soylupitadalessio)

Por medio de sus redes sociales, el actor y diputado Ernesto D’alessio apuntó contra las autoridades por no tener suficientes vacunas para los adultos mayores en la Ciudad de México, como es el caso de su madre, la cantante Lupita D’alessio, quien el día de hoy acudió por su dosis y no tuvo suerte al no contar el establecimiento con suficientes dosis.

“Como cualquier ciudadano, mi mamá (67 años) hizo su cita a través de la aplicación para la vacuna hace más de un mes, ayer me habló emocionada porque le tocaba mañana, ahorita me escribe para decirme que después de hacer toda la fila, cuando ya le tocaba le dijeron: ‘Ya se acabaron’”, escribió en su cuenta de Twitter.

La intérprete de Mentiras y Mudanzas acudió al centro de vacunación en tiempo y forma, aunque cuando llegó su turno ya no había suficientes dosis del antídoto que protege contra la COVID-19.

Ernesto D'Alessio utilizó sus redes sociales para poner una queja ante la falta del antídoto para los adultos mayores (Foto: Instagram / @soylupitadalessio)

“Así, adultos mayores en andaderas, sillas de ruedas o con alguna enfermedad, se fueron sin ser vacunados. Gracias a Dios mi mamá está sana, pero ¿por qué mentirle a la gente con tanta ligereza diciendo que a finales de marzo TODOS los adultos mayores iban a estar vacunados?”, se preguntó el actor y político.

Aunque Lupita D’alessio no tuvo tanta suerte, varias personalidades del mundo del espectáculo han acudido a sus citas para vacunarse. Algunos de ellos son Silvia Pinal, Alfredo Adame, Héctor Bonilla, Ignacio López Tarso, Verónica Castro, Emmanuel, Enrique Guzmán, Pedro Sola, Talina Fernández, Ana Martín e Irma Serrano.

En días pasados, el diputado estuvo en el ojo de la polémica luego que su hijo –junto a Rosario ‘Charito’ Ruiz- fuera acusado en redes sociales por presuntamente haber presionado a una menor de edad a realizar algunas actividades sexuales. De acuerdo con el testimonio, Marian tenía una relación con Jorge, mientras éste la presionaba para tener sexo.

“Mientras pasaban los meses esta persona quería que hiciera cosas que yo no me sentía lista ni preparada. Había veces en las que quería que yo le diera ‘blowjobs’ y yo le decía que no, no me sentía lista. Pero no tomaba un no por respuesta”, denunció la joven a raíz del día de la mujer.

Cesar D'Alessio publicó ataques de un político; sin embargo, horas después borró las imágenes (Foto: Facebook de Cesar D'Alessio)

Estos últimos meses no han estado libres de escándalos para la familia D’alessio, ya que aparecieron unas imágenes de César D’Alessio –hijo de Lupita- con el rostro ensangrentado. El cantante denunció en su cuenta de Instagram que había sido agredido por el equipo de seguridad de Arturo Montiel, ex gobernador del Estado de México, y de su hijo.

“Vengo saliendo de un evento, temo por mi vida, pensé que me iba a morir. El señor Arturo Montiel del PRI me contrató para tres horas, hice cinco horas de evento. Me sacó a golpes su hijo, estoy con mi novia que trabaja conmigo. No existió ningún motivo por el cual me tuvieran que agarrar a golpes. Encerraron a mi novia en un coche para poder agarrarme a golpes. El señor Arturo Montiel es un corrupto y un hijo de la chingada.

“Nos están amenazando de muerte, nos están diciendo que nos vayamos de aquí. Si nos pasa algo, si nos morimos, es culpa del señor Arturo Montiel... él me hizo esto, el señor Arturo Montiel me partió la madre, el señor Arturo Montiel y su familia me hicieron esto. Me siento amenazado”, expresó César, quien después eliminó las publicaciones en redes.

