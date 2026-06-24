Cambio de paradigma en la venta de autos 0 km en Argentina: crece la proporción de marcas importadas en el mercado local

Los autos de marcas importadas ya representan más del 15% del mercado argentino. (Chinatopix vía AP, Archivo)

Aunque hoy estén de moda los vehículos chinos, históricamente los autos importados que más se venden en Argentina son los que se traen desde Brasil.

Aunque la mayoría de los modelos provenientes del país vecino —principal socio del Mercosur— son traídos por las propias automotrices nacionales desde sus plantas en Brasil, en términos técnicos se equiparan a los vehículos importados desde México, Europa, Japón, Tailandia, Corea del Sur, Estados Unidos, China u otros destinos. La diferencia fundamental radica en que estos autos son comercializados por importadores oficiales y no por filiales argentinas de las compañías.

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A pesar de esta realidad, todavía hay una gran cantidad de personas que al hablar de un auto importado piensan inmediatamente en vehículos sofisticados y costosos. Contra ese argumento, la estadística señala que la mayoría de los autos más baratos del mercado argentino actual son, efectivamente, los importados.

Podría hacerse una lista de los principales autos brasileños que ocupan las primeras posiciones del ranking de los autos más accesibles, pero es más fácil nombrar a los pocos autos argentinos que la componen, porque son solo tres: Fiat Cronos, Peugeot 208, Peugeot 2008 y Chevrolet Tracker. El resto de los hatchback, sedanes y SUV de mejor precio vienen de Brasil.

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El auto más barato del mercado argentino es brasileño, lo que marca una tendencia de autos importados de bajo precio

Esto ocurre desde el nacimiento del Mercosur, en el año 1991, ya que existe un convenio de reciprocidad económica entre Argentina y Brasil por el cual los autos que se exportan entre sí no pagan arancel de importación al nacionalizarse en el otro país. Pero, a la vez, ambos países le imponen un arancel del 35% a los vehículos que tengan origen extra zona, es decir desde fuera de la región.

Así es como hace 35 años, las automotrices nacionales iniciaron un proceso de complementación e intercambio de modelos con sus pares de Brasil, integrando entre ambos países el portafolios de las marcas en ambos mercados.

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Después de pasar distintas épocas con combinaciones de autos de distinto segmento, finalmente la tendencia decantó para que Argentina produzca automóviles de gama media y pickups con chasis, y Brasil fabrique autos compactos y pickup de media tonelada.

El bloque es tan fuerte que concentró en 2025 el 88% de los patentamientos totales del mercado argentino, pero esa situación cambió drásticamente este año, y en mayo el crecimiento de las marcas importadas ya está superado el 15 por ciento.

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Entre las 10 marcas importadas que más venden 7 son chinas, 2 coreanas y una alemana. (Foto: Agencia Andina)

Gran parte de este cambio de situación se produjo por las rebajas y eliminaciones de impuestos que aplicó el Gobierno a las importaciones, como la eliminación del impuesto PAIS y el impuesto interno que afectaba especialmente a los autos importados, pero de manera particular, se debió al programa de incentivo para importar 50.000 autos híbridos y eléctricos por año sin pagar el arancel extra zona del 35%, y eso impulsó fuertemente la llegada de autos asiáticos.

La Cámara de importadores y distribuidores oficiales de automóviles (Cidoa), que nuclea a los representantes de las marcas que no tienen fábricas en Argentina, reportó que en mayo se vendieron 6.293 vehículos, lo que representó el 15,4% del total de patentamientos del mes en el mercado local.

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Entre las diez marcas importadas que más unidades vendieron hubo 7 de China, 2 de Corea del Sur, y una de Alemania. Mientras que del total de 37 marcas importadas, 24 son de origen chino, 4 japonés, 3 alemán, 2 coreano, 2 sueco y uno inglés y otro italiano.

En mayo, BYD lideró las ventas con 1.701 unidades, lo que representó el 27,03% del total. Le siguieron BAIC, con 669 unidades (10,63%), y Chery, con 573 unidades (9,11%). Entre las marcas coreanas, Hyundai alcanzó las 523 unidades (8,31%) y Kia, 320 unidades (5,09%). Haval sumó 350 unidades (5,56%), mientras que BMW, de Alemania, registró 344 unidades vendidas, equivalentes al 5,47% del mercado.

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