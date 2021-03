Escándalo en la familia de Lupita D’Alessio: una mujer hizo fuertes acusaciones contra el hijo de Ernesto y ‘Charito’

El hijo de Ernesto D’Alessio y Rosario Ruiz, ‘Charito’, fue denunciado en redes sociales por haber presuntamente presionado a una menor de edad para realizar algunas actividades sexuales. (IG: soylupitadalessio)

El pasado nueve de marzo, el hijo de Ernesto D’Alessio y Rosario Ruiz, ‘Charito’, fue denunciado en redes sociales por haber presuntamente presionado a una menor de edad para realizar algunas actividades sexuales.

A través de Twitter, un usuario identificado como Pablo Estrada, retomó el testimonio de una menor de edad que, en el marco del Día Internacional de la Mujer el pasado 8 de marzo, denunció las agresiones que vivió por parte del hijo del diputado.

“Mi amiga ayer reveló que durante la relación que tuvo con Jorge, este la obligó a hacer cosas que no quería e incluso aunque ella hubiera dicho que NO y que le incomodaba”, escribió el usuario en un tweet en el que retomó la publicación de la menor de edad identificada como ‘Marian’.

De acuerdo con el testimonio difundido en redes sociales, Marian mantuvo una relación sentimental con el hijo de Rosario Ruiz, ‘Charito’, y comenzó a sentirse presionada por él para realizar algunos actos sexuales que le resultaron desagradables.

“Mientras pasaban los meses esta persona quería que hiciera cosas que yo no me sentía lista ni preparada. Había veces en las que quería que yo le diera ‘blowjobs’ y yo le decía que no, no me sentía lista. Pero no tomaba un no por respuesta”.

“Me daba algo que esta persona se sintiera mal y yo no quería eso. Estaba cegada y lo ponía primero a él. Me manipulaba para que tuviéramos relaciones y decía que no me iba a pasar nada pero a mi me daba miedo quedar embarazada y eso nunca lo permití. Nunca tuvimos relaciones”, se lee en el escrito compartido originalmente por la menor de edad afectada y posteriormente eliminado de su perfil.

Ante las acusaciones en contra de su hijo, en la plataforma digital se difundieron audios en los que Rosario Ruiz presuntamente defendió al joven de 16 años y argumentó que la expareja de su hijo “quiso llamar la atención”.

“Sé perfecto lo que tengo de hijo, sé perfecto, también, los problemas que Marian tuvo o tiene, como acabo de hablar con su mamá en este momento. Entonces, no tengo por qué decirte detalles personales de Marian. Por qué decidió hacer eso, por qué quiso llamar la atención de esa manera, no tengo idea, pero Jorge no es así”, dijo ‘Charito’ en un audio supuestamente difundido por WhatsApp.

La reacción de Lupita D’Alessio

A través de su cuenta oficial de Instagram, la ‘leona dormida’ se deslindó de cualquier escándalo en el que pudieran verse involucrados sus hijos y recordó que ella lleva una vida tranquila en Cancún, Quintana Roo.

“Yo no estoy viviendo en la casa de mis hijos, yo vivo aquí en Cancún, yo no sé... Claro, si tienen problemas o no, no es de mi incumbencia. O sea, eso tienen que entenderlo, que yo como mujer soy una cosa, como abuela soy otra, como artista soy otra, como mujer soy otra persona”, dijo la cantante en un video difundido en la red social.

Lupita además argumentó que se mantiene al margen de la vida de sus hijos y aseguró que no sabe si se encuentran en algún problema.

“No es que yo me meta en la vida de mis hijos, yo no puedo meterme en la vida de mis hijos. Y si tuvieran algún problema, que no lo sé hasta ahorita. No lo sé ni quiero meterme porque porque yo no molesto a mis hijos, sino ellos me hablan para otras cosas”, concluyó.

