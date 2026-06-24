Mercado “aislado”: por qué un banco internacional ubica a la Argentina en el nivel más bajo de su ranking global

MSCI no hizo mención a la Argentina en su Annual Market Classification. (Photo by ANGELA WEISS / AFP)

Una sola razón es la que impidió que Morgan Stanley Capital International (MSCI) revise la calificación de Standalone (mercado aislado) de la Argentina. El país sigue en el nivel más bajo del ranking junto a naciones que no tienen seguridad jurídica para invertir. De allí no saldrá por un tiempo. El problema no es que el cepo no esté totalmente abierto, sino que la medición corresponde al grado de libertad financiera y lo que MSCI exige es que se libere completamente el giro de utilidades al exterior.

Aunque este año se levantaron las restricciones, la flexibilización no permitió recuperar las utilidades obtenidas en años anteriores. En 2012 se prohibió a las empresas remitir utilidades al exterior. Paradójicamente, ese año el índice de Inversión Extranjera Directa aumentó, ya que las estadísticas consideran las utilidades retenidas como reinversión.

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La restricción se mantuvo hasta la llegada de Mauricio Macri a la presidencia en diciembre de 2015. Sin embargo, en septiembre de 2019, tras la derrota electoral del kirchnerismo, se restableció el esquema restrictivo. Este año se autorizaron los giros de utilidades, pero únicamente para las ganancias generadas a partir de enero de 2025, una medida que no cumple con la demanda de MSCI, que reclama la retroactividad aún pendiente.

Si bien no es un indicador tan relevante como el EMBI de JP Morgan, que mide el riesgo país, su calificación impacta directamente en los fondos del exterior. Algunos de estos fondos tienen restricciones para invertir en Argentina debido a la categoría Standalone, la cual no refleja la situación real de la economía. Sin embargo, ese no es el propósito de este indicador, que no considera factores como el superávit fiscal o la reducción de impuestos.

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El revés coincidió con un martes negro en Estados Unidos donde el Nasdaq, el índice de las acciones tecnológicas, perdió 2,22%, por el temor de los inversores a que se esté gestando una burbuja en el sector. El movimiento comenzó la noche anterior cuando operaban los mercados asiáticos. Como un tsunami, afectó a la apertura de las bolsas europeas y luego llegó a Nueva York. Micron y SanDisk, lideraron las bajas con pérdidas superiores a 13%.

Según Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL, el efecto dominó “provino de Corea del Sur donde reportes de prensa indicaron que el gigante de semiconductores SK Hynix decidió reasignar sus líneas de producción de memorias de alta gama para IA hacia chips de memoria convencional (DRAM)”.

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“La noticia desató temores sobre una desaceleración en el ritmo de la demanda de infraestructura tecnológica, provocando un desplome del 10% en el índice KOSPI de la Bolsa de Seúl y gatillando un desarme generalizado en Wall Street”, sumó Vlassich.

En Estados Unidos, la vulnerabilidad es grande porque dan por descontado una o dos subas de las tasas de interés antes de fin de año. Esta situación fortaleció al dólar que en una semana acumula un alza de 2,15% frente a las seis principales divisas del mundo y está en el nivel más elevado en un año y medio. Esa renovada fortaleza hizo que el oro caiga casi 2% por la venta de los inversores y algunos bancos centrales.

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En tanto, la renta del bono del Tesoro a 10 años descendió a 4,48% por el aumento de la cotización del título que volvió a ser refugio de los ahorristas. Por supuesto, tuvo incidencia en la región: el índice de países emergentes se derrumbó 5,7 por ciento. El riesgo país de la Argentina subió 12 unidades (+2,9%) a 433 puntos básicos.

Al mismo tiempo, el S&P Merval de las acciones líderes cedió 0,89% en pesos y 2,44% en dólares. Las empresas de energía y los bancos fueron los grandes perdedores. Edenor (-4,4%), Galicia (-3,9%) e YPF y BBVA (-3,5%), encabezaron el ranking de retrocesos.

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La baja del petróleo en el mundo fue decisiva en las cotizaciones. El Brent cedió más de 1% y cerró en USD 77 por barril, el precio más bajo de los últimos cuatro meses.

En el Mercado Libre de Cambios (MLC) se operaron USD 643 millones, pero el Banco Central pudo comprar apenas 20 millones de dólares. Las reservas, ante el aumento del dólar y la caída del oro y demás divisas, cedieron USD 38 millones a USD 47.469 millones y el tipo de cambio mayorista subió 0,68% a 1.471,50 pesos.

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La búsqueda de cobertura se vio en la plaza financiera donde el MEP y el contado con liquidación (CCL) subieron 1,5% a $1.507 y $1.553, respectivamente. El “blue” avanzó $10 (+0,7%) a 1.505 pesos. Salvo el dólar mayorista, ningún billete de Estados Unidos cotiza por debajo de 1.500 pesos.

Según la consultora F2 de Andrés Reschini “la presión de la demanda sobre el spot se hizo notar en el mercado de futuros donde el volumen de operaciones se elevó a 1.907.212 contratos dejando como saldo un incremento en el interés abierto de USD 224,5 millones que es el más alto desde el 26 de septiembre pasado en plena tensión pre electoral. En bonos dollar linked (BYMA, t+1) el volumen de operaciones también creció, pero fue de USD 139 millones y ni siquiera alcanzó el nivel de las últimas ruedas de la semana anterior".

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“El interés abierto creció casi USD 73 millones en el fin de junio, pero, salvo agosto y setiembre, que mostraron retrocesos, se incrementó a lo largo de toda la curva. La tasa implícita de fin de junio se hundió hasta el 13,2% efectivo anual catapultando el rendimiento del sintético más corto hasta casi 10% anualizado y es allí donde se hace más notoria la huella de la intervención oficial”, sumó Reschini.

La cotización de las LECAP bajó para acomodarse al nuevo escenario y aumentó sus rendimientos a entre 1,7% y 1,95% efectivo mensual en el corto y mediano plazo.

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En el mercado overnite, que opera antes de la apertura de las Bolsas de Europa y Estados Unidos, el S&P 500 y el Nasdaq, ensayaban leves rebotes, pero las Bolsas europeas estaban en rojo y los índices bursátiles asiáticos cotizaban mixtas con leves subas en Japón y caídas en China.

El oro seguía en baja y sumaba un retroceso de 1,25%, mientras el petróleo retrocedía a USD 76 (-0,80%). El dólar operaba en alza.

El panorama internacional no parece acompañar a lo que pueda suceder hoy con las inversiones de riesgo y bonos en la Argentina. El dólar apunta a seguir firme.