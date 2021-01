“No queremos dinero sucio”: Lupita D’Alessio no tomará acciones legales por golpiza a su hijo César

Lupita D'Alessio explicó sus razones para no buscar justicia para su hijo César

A más de un mes de haber pasado un amargo episodio por la golpiza que recibió su hijo César, la cantante Lupita D’Alessio aseguró no emprenderá acciones legales contra los responsables.

“Me solté a llorar”, recordó la intérprete en una entrevista con Ventaneando acerca del momento en que recibió una llamada en la madrugada en la que le avisaron de la agresión contra su hijo menor.

Y es que, como se recordará, el pasado 16 de diciembre causaron gran revuelo en redes sociales unas imágenes de César D’Alessio con el rostro ensangrentado.

El cantante denunció en su cuenta de Instagram que había sido agredido por el equipo de seguridad de Arturo Montiel, ex gobernador del Estado de México, y de su hijo.

(Foto: Facebook de Cesar D'Alessio)

“Vengo saliendo de un evento, temo por mi vida, pensé que me iba a morir. El señor Arturo Montiel del PRI me contrató para tres horas, hice cinco horas de evento. Me sacó a golpes su hijo, estoy con mi novia que trabaja conmigo. No existió ningún motivo por el cual me tuvieran que agarrar a golpes. Encerraron a mi novia en un coche para poder agarrarme a golpes. El señor Arturo Montiel es un corrupto y un hijo de la chingada”, comentó en un video.

“Nos están amenazando de muerte, nos están diciendo que nos vayamos de aquí. Si nos pasa algo, si nos morimos, es culpa del señor Arturo Montiel... él me hizo esto, el señor Arturo Montiel me partió la madre, el señor Arturo Montiel y su familia me hicieron esto. Me siento amenazado”, añadió.

Sin embargo, horas más tarde César borró sus publicaciones en redes.

Y este jueves 28 de enero en el programa Ventaneando se emitió la entrevista con Lupita en donde señaló que no desea buscar justicia terrenal para los responsables, pues quiere a su hijo con vida.

Fotos: @cesardalesio/IG (capturas de pantalla)

De hecho recordó que en el país muchas madres han sufrido la desaparición de sus hijos.

“Le digo a César ‘seamos empáticos con esa gente César, tú estás aquí, estás con vida, no justifica nada lo que te hicieron, pero estás respirando’”.

“La Leona Dormida”, como se conoce a Lupita en el mundo del entretenimiento en México, aprovechó para aclarar que su hijo César no se vendió.

“Los D’Alessios no necesitamos hacer ese tipo de cosas y menos de dinero mal habido. Lo que le pasó a mi hijo fue un abuso de poder, fue corrupción. Mucha gente levantó las voces y fueron muertos”, comentó sobre el porqué ni su hijo ni ella buscaron tomar acciones legales contra los responsables. “Mejor estar vivos”.

En la charla también mencionó que César está recuperándose de las lesiones, pues resultó afectado en sus cuerdas vocales y le tuvieron que operar la nariz.

Señaló que no solicitaron recursos de algún tercero para pagar los gastos médicos.

“No le pedimos dinero nada a nadie, yo le pagué sus operaciones a mi hijo, lo digo abiertamente y a mucha honra. No queremos dinero sucio, queremos paz, nada más. Él siempre ha trabajado, no se merecía lo que le hicieron”.

La cantante recordó que su hijo le confesó que en algún momento pensó que no la contaría.

“Dios hará justicia, no quiero hacer más nada, prefiero a mi hijo así como está, vivo”, comentó para dejar en claro que la única justicia en la que confía es en la divina.

